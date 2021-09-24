Уникальное инновационное культурное событие — первая Украинская биеннале цифрового и медиаискусства состоится 15-30 октября. Более 50 современных работ художников из 15 стран мира будут представлены на 700 кв. м

Программу биеннале дополнят живые выступления артистов и международная конференция. Благодаря поддержке Украинского культурного фонда, посольства Испании в Украине и Испанского Агентства по развитию (AECID) вход на все мероприятия будет свободным, при условии предварительной записи. От классических до новейших: инсталляции, видео арт, кинетические, VR и NFT-экспонаты - украинская Биеннале представит прогрессивные примеры диджитал и медиа-арта художников из Испании, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Португалии, Шотландии, Румынии, Ирана, Канады, Японии, Тайваня, Южной Кореи и Украины.

«30 лет Свободы» - тема первой Украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства пресс служба

Все международные и украинские экспонаты объединяет главная тема Биеннале — «30 лет Свободы».

Кураторами выставки стали Валерий Коршунов (Украина) и Юрий Лех Полански (Испания). Работы украинских художников были отобраны с помощью открытого конкурса. По его результатам были отобраны более 10 экспонатов.

«Главная тема биеннале - «30 лет Свободы» - призвана осмыслить состояние независимости украинцев и феномен свободы человека в эру постковида через современные диджитальные формы искусства. Мы стремимся представить взгляд на эти вопросы изнутри (из Украины) и извне (в Украину), через привлечение прогрессивных иностранных художников, сокуратора из Европы, создание международной программы и серии лекций с международными спикерами», — говорит Валерий Коршунов, украинский художник, автор медиа скульптуры «Киевский Кит», диджитал скульптуры «Чернобыльское Сияние», медиа-барельефа «Прометей», проектов Звуки Чернобыля, медиа-выставки ARTEFACT, проекта «Украинский медиа-арт на Burning Man».

«30 лет Свободы» - тема первой Украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства пресс служба

Международный куратор Юрий Лех Полански - художник медиа-арта с 30-летним опытом. В 1980 он стал пионером развития электронной музыки и цифрового аудиовизуального искусства в Испании. Начиная с 2009 года, ежегодно организует престижный международный фестиваль медиа-арта MADATAC, который получил 3 премии EFFE как знаковый культурный фестиваль: “Медиа и цифровые технологии меняют наш мир. Международная пандемия COVID 19 продемонстрировала, что государства способны нарушать права людей, гарантированные им Конституцией, шпионить за их передвижением через мобильные приложения, наказывать за свободу слова. Корпорации продают личные данные рекламодателям и службам безопасности. Появление «Человека цифрового» несет и свободу, и опасность, поэтому сегодня именно вы — диджитал и медиа художники — можете, как никто другой, исследовать уровни свободы государства, общества и каждого из нас современным языком. Слова вроде «свобода», «справедливость», «демократия» не являются общепринятым понятиям; наоборот, они — редкость. Люди не рождаются, зная, что это такое. Нужны огромные и, прежде всего, индивидуальные усилия, чтобы достичь уважения к другим людям, которое имеют в виду эти слова. Искусство - это абстракция жизни. Его цель, во всех его формах — создать нечто такое, что представляет взгляд человека на окружающую его Вселенную, особенно на подсознание художника Искусство — это всегда дух эпохи, отпечаток культуры конкретного времени. Общественные протесты, карантин, мировая пандемия привели к ощутимому скачку в диджитализации всех процессов. Сегодня культура и искусство приобретают новые формы, служат эффективными инструментами коммуникации и говорят с нами более современным языком — на всех уровнях восприятия, о важном и мучительном, подсознательном и сложном. Сегодня мы говорим о нас. О нашем общем прошлом, настоящем и будущем. О том, насколько мы свободны и что такое вообще «свобода» «30 лет Свободы» - тема первой Украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства пресс служба

Украинская Биеннале Цифрового и Медиа Искусства - уникальная возможность познакомиться с современным искусством в Киеве. Сегодня культура и искусство приобретают новые формы и благодаря новейшим технологиям говорят с нами более современным языком медиа и цифрового искусства на всех уровнях восприятия о важном и мучительном, подсознательном и сложном. Демонстрируют расцвет современных технологий, их возможности, глубину проникновения, силу и красоту, ведь искусство - это всегда дух эпохи, отпечаток культуры конкретного времени.

В течение двух недель Биеннале вы можете стать свидетелям живых аудиовизуальных перформансов, посвященных внешней и внутренней свободе Личности, Творчества, Нации.

Программа Биеннале дополнит международная конференция с тематическими лекциями о современном диджитал искусстве, дизайне и креативных индустриях, с образовательными мероприятиями, презентациями проектов, диалогами с ведущими культурными деятелями.

«30 лет Свободы» - тема первой Украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства пресс служба

Для посещения событий Биеннале Цифрового и Медиа Искусства необходимо заполнить форму приглашения и иметь при себе сертификат вакцинации.

Когда: 15 - 30 октября 2021

Культурно-художественный комплекс "ARTAREA"

улица Софиевская, 11-15, Киев, 01001

Вход свободный, по регистрации тут. Событие в Facebook.