Не знаете, как круто провести выходные этой осени и вкусно поесть? У нас есть отличная подборка мероприятий!

Kyiv Food and Wine Festival

Конечно же, сыр и вино - это классика! Но как научиться правильно их сочетать? Да, и этому также надо учиться. А самое простое, но идеальное решение: посетить 16-й фестиваль сыра и вина Kyiv Food and Wine Festival, который состоится уже в эти выходные.

Этот фестиваль будет богатым на гастрономические события для настоящих гурманов, ведь в течение двух дней тут пройдут винные и сырные дегустации от лучших сомелье, а также можно будет найти сыры на любой вкус - от молодых до выдержанных. Кстати, каждому участнику на входе дарят хрустальный бокал.

Где: Сад бажань на ВДНХ, пр. Глушкова, 1

Когда: 18-19 сентября 2021 года с 11 до 22

Сырный Батл

Состоится в субботу, 18 сентября в 15:00. И это будет первый Сырный Батл Украины! Кстати, он не только для профессионалов, сырных экспертов и сырных сомелье, но и для любителей сыра: простых и опытных. Если вы чувствуете, что ваша любовь к сыру и опыт позволят определить по вкусу и внешнему виду терруар, тип молока, выдержку, специи и другие нюансы аромата и вкуса сыров - вы обязательно должны принять участие в Сырном Батле!

Победитель получит главный приз - сырный набор размера XXL с 5 различными европейскими сырами, баночку отборной швейцарской сырной мостарды и бутылку замечательного вина.

Где: Сад бажань на ВДНХ, пр. Глушкова, 1

Когда: 18 сентября 2021 года в 15:00

Сырно-винные дегустации

Состоится в субботу, 18 сентября в 12:00. Как будет проходить? На столы для участников (1 стол на пару участников) подают тарелку с 6 видами сыров и бокалы с различными видами вина, после чего сырный сомелье откроет несколько профессиональных секретов о сочетании сыров и вин.

Каждый участник получит дегустационный лист, на обратной стороне которого - сертификат о прохождении дегустации.

Изюминка открытия — выступление украинской суржик-поп-группы Latexfauna. Сад бажань на ВДНХ, пр. Глушкова, 1

Когда: 18 сентября 2021 года в 12:00

Фестиваль уличной еды Ulichnaya Eda.BBQ

Уже в эти выходные, 18-19 сентября, на арт-заводе «Платформа» в Киеве состоится BBQ-фестиваль от Ulichnaya Eda. Это два дня драйва и вкусного отдыха под вайбы украинской электронной музыки и лучших комиков страны. Изюминка открытия — выступление украинской суржик-поп-группы Latexfauna.

Изюминка открытия — выступление украинской суржик-поп-группы Latexfauna.

Где: Арт-заводе «Платформа»

Когда: 18-19 сентября 2021 года с 12:00 до 21:00

Фестиваль пива Oktoberfest

Фестиваль пива Oktoberfest в Черкассах состоится 02 октября 2021 г, 17:00, Концертная ивент-арена «SELENA».

Где: «Selena Family Resort», ул. Дахновская, 21 Свыдивок, Черкасская область

Когда: 02 октября, 17:00 - начало фестиваля.

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