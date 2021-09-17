Что интересного ждет вас в конце этой недели, расскажут карты таро и наша предсказательница — Мора Морте

Карта дня 17.09.2021: 8 пентаклей

В пятницу стоит хорошо поработать. Но важно помнить, что для успеха вам нужно делать ровно столько, сколько необходимо. Вы сами кузнец своего счастья, так что следует засучить рукава - и вперед! Не откланяйтесь от усердных и последовательных действий и будьте внимательны к деталям. Учитывайте, что все что вокруг вас - питание, одежда, жилище, оборудование рабочего места - влияет на качество результатов. Что касается отношений, то карта говорит, что человек усердно трудится над развитием отношений, иногда буквально полностью посвящает себя им. Здесь присутствует четкое понимание, что любовь – это труд.

Предостережение дня 17.09.2021: Умеренность

Остерегайтесь стагнации и прекращения деятельности. Помните, что движение это жизнь, и касается это формула всего - и ума, и тела, и работы.

Таро-прогноз на 17, 18 и 19 сентября 2021 года pinterest.com

Вы будете немного волноваться, но эти волнения не имеют под собой никакой реальной почвы. Ваши позиции достаточно устойчивы и стабильны. При этом помните, что защитить границы нужно в любом случае, обезопасить себя и свое имущество, провести четкие границы по периметру своей территории. Придерживайтесь своих планов и не уступайте позиций.

Предостережение дня 18.09.2021: Дурак

Не глупите, не совершайте необдуманных поступков. Также остерегайтесь новых начинаний, не благоприятный для этого день.

Таро-прогноз на 17, 18 и 19 сентября 2021 года pinterest.com

День изменений. Что-то неминуемо должно подойти к концу и дать жизнь новому этапу. Не сопротивляйтесь и не смотрите в прошлое. Смело двигайтесь в перед, дальше будет лучше.

Предостережение дня 18.09.2021: Королева жезлов

Если в порыве страсти вы захотите удержать прошлое - это не самый лучший вариант. Вы можете из-за такого действия попасть в застой и надолго застрять. Смело двигайтесь вперёд.

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