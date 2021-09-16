Уже в эти выходные, 18-19 сентября, на арт-заводе «Платформа» в Киеве состоится BBQ-фестиваль от Ulichnaya Eda. Это два дня драйва и вкусного отдыха под вайбы украинской электронной музыки и лучших комиков страны

Подготовили для вас гайд по главным событиям фестиваля, чтобы взять от выходных по максимуму.

Открытие фестиваля и концерт Latexfauna

Суббота, 18 сентября, 12:00 Первый день начнется с квеста и подарков от «Перец FM» в сопровождении радиоведущего Богдана Кораблева. Принять участие могут все желающие, а финалисты первого конкурса получат призы от радиостанции и партнеров фестиваля.

Изюминка открытия — выступление украинской суржик-поп-группы Latexfauna.

Гайд Ulichnaya Eda.BBQ: где поесть, куда пойти и кого послушать пресс-слубжа

Чемпионат BBQ

В 2016 редакция издания Karabas Live назвала их дебютом года, а уже через два года, в 2018, на презентацию первого альбома Ajahuaska пришли Джамала и Евгений Галич. Суржик и чистая украинская речь, сочетание синти-попа и инди-попа — это стоит внимания музыкальных гурманов.

Суббота, 18 сентября, время начала

Уникальный и единственный в Украине двухдневный чемпионат BBQ с призовым фондом в 25 000 гривен.

Кинотеатр Марвел: 11 главных супергеройских фильмов

20 команд кулинаров будут соревноваться за право называться лучшими сразу в четырех мясных категориях: «Куриные крылья в соусе Баффало», «Ребра BBQ», крафтовые колбаски «Sausages BBQ» и самый сложный челлендж — культовый «Брискет». Лучших поваров будет определять адский шеф нового сезона «Пекельної кухні» Александр Якутов, бренд-шеф сети Eastman «Любимый дядя», «Італійська редакція» и «ЖЗЛ» Владимир Ташаев и бренд-шеф МХП Алексей Юсупов.

Ежедневно, с 12:00 до 23:30 В течение двух дней фестиваля всех гостей приглашают окунуться во вселенную Marvel. Лучшие и практически классические ленты о любимых супергероях — с самого утра и до закрытия фестиваля. А для тех, кто придет в костюме любимого героя, организаторы сделают 50% скидки.

Суббота

Невероятный Халк 12:00 - 13:50

Человек-муравей и Оса 13:50 - 15:30

Капитан Марвел 15:30 - 17:30

Доктор Стрэндж 17:30 - 19:20

Железный человек 19:20 - 21:20

Тор: Рагнарок 21:20 - 23:20

Воскресенье

Черная Пантера 12:00 - 14:10

Человек-паук: Возвращение домой 14:10 - 16:20

Стражи галактики 16:20 - 18:10

Мстители: Война бесконечности 18:10 - 20:30

Мстители: Завершение 20:30 - 23:30

Гайд Ulichnaya Eda.BBQ: где поесть, куда пойти и кого послушать пресс-слубжа

DOGS zone: праздник для четвероногих любимцев

Кто сказал, что фестиваль BBQ — только для людей? Организаторы обещают устроить полноценный праздник для собак: с лекциями, советами диетолога и тренингами для владельцев четвероногих. В субботу, 18 сентября, на участников фестиваля ждет лекция кинолога Владислава Плахтия о социализации и жизни собаки в большом городе. Идеально подойдет для тех, кто учит своих любимцев новым командам и стремится улучшить взаимодействие с хвостатым. А в воскресенье, 19 сентября, профессиональный кинолог поможет настроить связь между владельцем и собакой так, чтобы четвероногие всегда слышали своего хозяина и не паниковали в критических ситуациях.

Кроме того, в DOGS-зоне будет работать барбершоп и маникюрный салон для ваших любимцев, а также профессиональные диетологи и психологи.

Ukrainian Ladies Ride

Это ежегодный слет девушек-байкеров, который стал визитной карточкой и традицией фестиваля. 60 участников со всей страны приедут на Harley-Davidson на «Арт-платформу», чтобы устроить совместный мотопробег и зрелищное шоу. Ведущий программы — Александр Сирота. Мастер-классы по лепнине и барочной росписи Аутентичная мастерская Glynar в течение двух дней устроит уникальные мастер-классы по барочной росписи тарелок и фужеров. Это традиционное гончарство с сохранением обычаев предков. Все желающие смогут самостоятельно выбрать несколько разновидностей древних росписей и собственноручно создать репродукцию старинной посуды. Сомневаетесь? Параллельно с обучением мастера проведут настоящую лекцию об истории появления гончарного искусства в 17 веке. И все это — абсолютно бесплатно и с возможностью забрать свои изделия домой.

«Деревянный» мастер-класс от Korok Wood

Мечтали работать с деревом? Появилась прекрасная возможность от мастерской Korok Wood. Это команда, которая ведет экологический бизнес и использует для материалов только поваленные и выкорчеванные деревья. На время мастер-классов участников приглашают окунуться в мир изготовления деревянной мебели, научиться обрабатывать и шлифовать дерево и собственноручно создавать декор. И да, это все снова совершенно бесплатно.

Правильные стейки, амбассадоры хумусов и сосисочная: что поесть?

Гайд Ulichnaya Eda.BBQ: где поесть, куда пойти и кого послушать пресс-слубжа

Разве возможен фестиваль уличной еды без еды? Это, наверное, фантастика. Ulichnaya Eda.BBQ обещает удивить даже самых искушенных гурманов. И один из «козырей» в рукаве организаторов — бренд «Мястория», который открыл новую эру в производстве фирменных стейков. Они начинали с небольшой сети киевских заведений и были первыми, кто начал вводить на гастрономическом рынке Украины концепцию Steak & Grill. Сегодня «Мястория» — это десятки заведений в 30 городах страны, которые развивают культуру стейков в Украине. Предпочитаете сосиски? Без проблем, на фудкорте фестиваля два дня будет работать «Cосисочная на Подоле». И да, это не хотдожная, а именно сосисочная. Тюрингские, индюшачьи, с маслом чили или тушеной капустой с беконом — остается только выбрать. И это далеко не все. На «Арт-платформе» будут работать амбассадоры ближневосточной кухни Hummu Sapiens, культовая команда техасского барбекю Meatbusters, магазин южнокорейских соусов «Смак Кореї», знатоки улиток Snail Hunters и одесские гости из BBQ Art-design, которые также знают, чем удивить.

700 квадратных метров от X-Park. Спортивная зона фестиваля

Как совместить еду, развлечения и спорт? Фестиваль Ulichnaya Eda.BBQ позаботился и об этом. С 12:00 до 21:00 на «Арт-платформе» будет работать спортивная зона от киевского парка развлечений X-Park. Это серф-борды, теннис, бадминтон, баскетбол, хоккей, бамперболы... Словом, идеальный вариант для тех, кому нужен перерыв в маршруте по фудкорту или новые эмоции. А еще мастер-классы от профессиональных спортсменов, фан-ап тренировки, конкурсы и соревнования для всех участников и, конечно же, награды для самых активных гостей фестиваля. Есть или учиться гончарству, болеть за команду любимых поваров или вести своего четвероногого к собачьему барбершопу, отрываться под суржик-поп-группу или просто ловить вайб главного фестиваля этой осени — выбирать только тебе.

Ведь Ulichnaya Eda.BBQ — это о свободе и праве выбора.

Даже если это выбор между ребрышками и колбасками.