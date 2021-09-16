Вчора, в приміщенні Київської православної богословської академії, ПЦУ презентувала унікальний для православної спільноти мобільний додаток — «Моя Церква»

Церква від давнього часу користувалась різними досягненнями цивілізації для поширення слова Божого. Тож 15 вересня 2021 презентували мобільний додаток, який зробить життя користувачів більш зручним. Застосунок доповнює низку комунікаційних проектів ПЦУ, серед яких сторінки Церкви в соціальних мережах та друковані видання. В першому релізі застосунку «Моя Церква» розміщено 5 розділів, з інформаціэю, яка користується найбільшим попитом у вірян.

Додаток «Моя Церква» прес-служба

Новини – актуальні сповіщення та новини з життя Церкви

Молитви – щоденні ранкові та вечірні молитви, які організовані за принципом звичайного молитовника – молитви можна перелистувати, як в книзі

Календар – цей розділ працює офлайн, з його допомогою віряни не пропустять жодного церковного свята чи важливої події, крім того, про найбільші свята застосунок нагадуватиме через пуш-повідомлення

Карта храмів – перша офіційна онлайн-карта храмів ПЦУ, яка постійно доповнюється та оновлюється. Наразі застосунок налічує понад 4500 храмів. Карта дозволяє користувачам бачити найближчі до свого місцезнаходження храми, а також здійснювати пошук храмів за назвою чи населеним пунктом.

Презентація додатку «Моя Церква» прес-служба

Також у додатку присутні розклади богослужінь, контакти храмів та храмові свята.

Особистий кабінет - дозволяє користувачам персоналізувати додаток, отримувати нагадування та привітання. А для охочих є можливість онлайн-спілкування зі священником. Наразі близько 5-7 священослужбовців будуть відповідати на запити вірян. Проте, Архієпископ Євстратій наголосив, що дана функція не може бути альтернативою таїнству сповіді.

Архієпископ Євстратій прес-служба

Речник Київської Митрополії Православної Церкви України архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій також розповів, що зараз розробляють медіа-проект коротких відео-візитівок про усі храми України. Адже Україна багата різноманітними храмами, і дерев’яними, і кам’яними, і старовинними і сучасними. Що цікаво, аналогічних по інформаційній змістовності додатків у православному світі не має.

Презентація додатку «Моя Церква» прес-служба

Назва

Як зазначили на зустрічі – назва застосунку «Моя Церква» це відповідь на міркування церковнослужбовців «як позиціонувати себе у суспільному просторі?». Адже церква складається з людей і кожен має відчувати свою причетність. Застосунок вже можна безкоштовно завантажити на обох платформах – Google Play та App Store.

Розробники застосунку, представники компанії D2 розповіли, що по функціоналу «Моя Церква» перевершує додатки провідних українських компаній, а на створення першого релізу пішло декілька років. До речі, через те що застосунок має лише соціальну, а не комерційну функцію то ПЦУ він обійшовся втричі дешевше.

Вам будет интересно почитать на Ivona: