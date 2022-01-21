Каким традициям нужно следовать в этот день?

Запреты дня 22 января 2022: что нельзя делать на Филиппов день freepik.com

В субботу, 22 января 2022 года, православные христиане чтут память митрополита Филиппа II, всея Руси чудотворца.

Что нельзя делать на Филиппов день 22 января 2022?

бездельничать

ругаться и ссориться

смеяться и издеваться над кем-либо

сплетничать и сквернословить

писать письма

пришивать пуговицы

отправляться в дальнюю дорогу

употреблять спиртные напитки

играть в азартные игры

Традиции и приметы на Филиппов день 22 января 2022

За вес период Святок, когда домашняя работа была под запретом, у хозяек накапливалось немало забот. Поэтому Филиппов день, как правило, посвящали уборке в доме, приготовлению пищи и прочей рутине, которая была недоступна на праздники.

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Другие праздники 22 января 2022

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День танца семи вуалей

Католический праздник святого Викентия Сарагосского

Именины 22 января 2022

Также важной традицией на Филиппов день было посещение бани: негоже было проводить 22 января немытыми и в грязной одежде. Сам омовение носило ритуальный характер и было призвано «смыть Святки» — обрести стойкость к невзгодам и лишениям, а также силы и вдохновение к работе. Не забывали в этот день и уважить добрых духов, живущих в бане — банников. Им старались принести угощение: воду или молоко со свежим хлебом.

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Антонина (вступающая в бой, принадлежащая Антонию, цветок), Евстрат (хороший воин), Захар (помнящий Бога), Никандр (побеждающий людей), Павел (малыш), Пантелеймон (совершенный, милосердный), Пахом (сокол), Петр (скала, камень) и Филипп (любящий лошадей).

По католическому — Анастасий (возрожденный), Вальтер (полководец), Винсент (победитель), Виктор (победитель), Джозеф (Бог да воздаст), Доминик (принадлежащий Богу), Екатерина (непорочная), Лаура (увенчанная лавром) и Уильям (хранимый судьбой).

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