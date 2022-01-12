Как правильно подготовиться ко встрече Старого Нового года 2022

Запреты дня 13 января 2022: что нельзя делать на Щедрый вечер freepik.com

В четверг, 13 января 2022 года, православные христиане чтут память преподобной Мелании Младшей (Римской).

В народе же отмечают канун Старого Нового года или, как его еще называют, Щедрый вечер, Праздник Меланки (Маланки), Васильев вечер или Васильева коляда.

Что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2022?

считать мелкие деньги

брать и давать в долг

женщинам и девушкам первыми входить в жилище

обижаться и отказывать в прощении

разговаривать до умывания

отказывать колядующим

носить одежду темных оттенков.

Приметы на Щедрый вечер 13 января 2022

На Щедрый вечер накрывают праздничный ужин, главным блюдом которого считается щедрая кутья – сдобренная маслом, медом, фруктами, орехами и ягодами каша. Считается, что накормить гостя в этот день – добрая примета, которая сулит радушным хозяевам богатство и благополучие в новом году.

На праздничном столе также должны быть блюда из свинины, так как в народе верили, что эти животные – символ богатства и плодовитости.

Число «13» считалось несчастливым, поэтому в этот день старались новых дел не начинать, да и самого числа в любых его проявлениях избегать.

В ночь с 13 на 14 января принято гадать на будущее и любовь: в народе верили, что прогнозы, сделанные в праздничную ночь, непременно сбудутся.

Именины 13 января 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Мартина (посвященная Марсу), Мелания (темная), Михаил (подобный Богу) и Петр (скала, камень).

По католическому – Андрей (мужественный), Вероника (приносящая победу), Глафира (изящная), Годфрид (хранитель мира), Иветта (тисовое дерево), Илларий (радостный), Коннан (возвышенный) и Леонтий (лев).

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