Запреты дня 12 января 2022: чего категорически нельзя делать на Анисьин день
В среду, 12 января 2022 года, православные христиане чтут память мученицы Анисии Солунской.
Что нельзя делать на Анисьин день 12 января 2022?
- подбирать что-либо на улице
- солить пищу при приготовлении
- заниматься рукоделием и починкой одежды
- принимать подарки
- переходить дорогу через перекресток.
Приметы на Анисьин день 12 января 2022
На Анисьин день все еще продолжаются святки, а это значит веселый народные гуляния и богато накрытые столы. Особое место в праздничном меню занимали блюда из свежей свинины.
К святой Анисьи принято обращаться в молитвах за исцелением тех, кто имеет проблемы с желудком. Считается, что она способна помочь поправить здоровье.
Хоть сны в ночь на 12 января чаще всего яркие и красочные, они, как правило, «пустые», и их содержанию верить не стоит.
Именины 12 января 2022
День ангела по православному церковному календарю отмечают Анисия (благотворная), Антон (вступающий в бой), Даниил (Бог – суд мой), Ирина (мир), Лев (лев), Макар (счастливый), Мария (любимая, горькая, госпожа), Феодора (Божий дар) и Феодосия (данная Богом).
По католическому – Антон (вступающий в бой), Аркадий (пастух, родом из Аркадии), Бенедикт (благословенный), Бернард (сильный как медведь), Варфоломей (сын Птолемея), Иван (благодать Божья), Маргарита (жемчужина), Модест (скромный), Николай (побеждающий народ), Татьяна (управительница, хранительница очага), Цезария (пышноволосая) и Эммануил (с нами Бог).
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Назван самый кассовый фильм 2021 года
Как преодолеть посленовогоднюю депрессию: советы Татьяны Литвиновой