Как отмечают мужской праздник?

Запреты дня 18 декабря 2021: что нельзя делать на Саввин день freepik.com

В субботу, 18 декабря 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Саввы Освященного. В народе этот день называют Саввин (Савин) день или день Саввы.

Что нельзя делать на Саввин день 18 декабря 2021?

ругаться (особенно тем, кто за рулем, и тем, кто держит домашний скот и птицу)

заниматься тяжелым трудом

решать важные вопросы

выходить на улицу без надобности

мыть голову

Традиции на Саввин день 18 декабря 2021

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Если Варварин (предыдущий) день считался бабьим праздником, день Саввы — мужской день. Его проводили в узком семейном кругу. На стол выставлялись праздничные, но постные лакомства, мужикам было дозволено отдыхать, а женщины — молились святому Савве о здоровье и благополучии своих мужчин. Также у него просили об исцелении больных и бесноватых.

Саввин день считался благоприятным моментом для сватовства и любовных гаданий.

Погодные приметы на 18 декабря 2021 года

Звездное небо — к морозам.

Снегири поют — к снежной погоде с потеплением.

Снег лежит вплотную к домам и заборам — ждите дождливого лета.

Тает рыхлый снег, создавая просветы, — в ближайшие дни будет потепление.

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Услышать песнь снегиря в этот день — к метели, увидеть белку — к скорой оттепели.

Другие праздники 18 декабря 2021

Международный день мигранта

Международный день арабского языка

День сворачивания в клубочек

День признательности снежинка

Именины 18 декабря 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Анастасий (возрожденный), Геннадий (благородный), Гурий (молодой лев), Захар (помнящий Бога), Илья (Бог - мой Господь), Савва (старец) и Сергей (высокородный).

По католическому — Василий (царственный), Виктор (победитель), Зосим (жизнеспособный), Моисей (взятый из воды), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Роза (роза) и Руф (рыжий).

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