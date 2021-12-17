Запреты дня 18 декабря 2021: что нельзя делать на Саввин день
В субботу, 18 декабря 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Саввы Освященного. В народе этот день называют Саввин (Савин) день или день Саввы.
Что нельзя делать на Саввин день 18 декабря 2021?
- ругаться (особенно тем, кто за рулем, и тем, кто держит домашний скот и птицу)
- заниматься тяжелым трудом
- решать важные вопросы
- выходить на улицу без надобности
- мыть голову
Традиции на Саввин день 18 декабря 2021
Читайте также: Итоги 2021 года: 10 самых важных событий в жизни Елизаветы II и ее наследниковЕсли Варварин (предыдущий) день считался бабьим праздником, день Саввы — мужской день. Его проводили в узком семейном кругу. На стол выставлялись праздничные, но постные лакомства, мужикам было дозволено отдыхать, а женщины — молились святому Савве о здоровье и благополучии своих мужчин. Также у него просили об исцелении больных и бесноватых.
Саввин день считался благоприятным моментом для сватовства и любовных гаданий.
Погодные приметы на 18 декабря 2021 года
Звездное небо — к морозам.
Снегири поют — к снежной погоде с потеплением.
Снег лежит вплотную к домам и заборам — ждите дождливого лета.
Тает рыхлый снег, создавая просветы, — в ближайшие дни будет потепление.
Читайте также: Что подарить на Новый год тем, у кого и так все есть: советы от РизатдиновойУслышать песнь снегиря в этот день — к метели, увидеть белку — к скорой оттепели.
Другие праздники 18 декабря 2021
- Международный день мигранта
- Международный день арабского языка
- День сворачивания в клубочек
- День признательности снежинка
Именины 18 декабря 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечают Анастасий (возрожденный), Геннадий (благородный), Гурий (молодой лев), Захар (помнящий Бога), Илья (Бог - мой Господь), Савва (старец) и Сергей (высокородный).
По католическому — Василий (царственный), Виктор (победитель), Зосим (жизнеспособный), Моисей (взятый из воды), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Роза (роза) и Руф (рыжий).
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