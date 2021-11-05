Будьте осторожны с зеркалами и незнакомцами

Запреты дня 6 ноября 2021: что нельзя делать на Афанасьев день pixabay.com

В субботу, 6 ноября 2021 года, в православном христианстве происходит празднование иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

В народе этот день прозвали Афанасьев день, День Арефы или Светец.

Что нельзя делать на Афанасьев день 6 ноября 2021?

брать угощение от представителей противоположного пола

чертыхаться и сквернословить

начинать новые отношения.

Приметы на Афанасьев день 6 ноября 2021

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Другое название праздника – Светец. Так называли женские вечерние посиделки, которые проводились холодными вечерами. Девушки собирались, пряли шерсть и лен, рассказывали друг другу страшные истории, пели песни. Также проводили различные обряды и заговоры на суженого: считалось, что привороты имели в этот день особую силу.

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С осторожностью относились к хрупким вещам, вроде зеркал и посуды: разбить что-то на Афанасьев день – дурная примета.

В этот день также принято молится иконам с изображением Скорбящей Божией Матери или иконографического типа «Всех скорбящих Радость». Обращаясь к этим образам, люди просили избавления от болезней и скорбей.

Другие праздники 6 ноября 2021

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Всемирный день без бумаги

День освобождения Киева.

Именины 6 ноября 2021

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По православным церковным святцам День ангела отмечают Алексей (защитник), Афанасий (бессмертный), Виктория (победа), Георгий (земледелец), Иван (благодать Божья), Лаврентий (латинский), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень).

По католическим – Альфонс (благородный воин), Иосиф (Бог да воздаст), Леонард (храбрый лев), Маргарита (жемчужина), Феликс (счастливый) и Франциск (французский).

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