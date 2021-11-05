Запреты дня 6 ноября 2021: что нельзя делать на Афанасьев день
В субботу, 6 ноября 2021 года, в православном христианстве происходит празднование иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».
В народе этот день прозвали Афанасьев день, День Арефы или Светец.
Что нельзя делать на Афанасьев день 6 ноября 2021?
- брать угощение от представителей противоположного пола
- чертыхаться и сквернословить
- начинать новые отношения.
Приметы на Афанасьев день 6 ноября 2021
Читайте также: Лунный календарь для садовода и огородника на ноябрь 2021Другое название праздника – Светец. Так называли женские вечерние посиделки, которые проводились холодными вечерами. Девушки собирались, пряли шерсть и лен, рассказывали друг другу страшные истории, пели песни. Также проводили различные обряды и заговоры на суженого: считалось, что привороты имели в этот день особую силу.
Читайте также: Рождественский пост 2021: когда начинается и что нельзя естьС осторожностью относились к хрупким вещам, вроде зеркал и посуды: разбить что-то на Афанасьев день – дурная примета.
В этот день также принято молится иконам с изображением Скорбящей Божией Матери или иконографического типа «Всех скорбящих Радость». Обращаясь к этим образам, люди просили избавления от болезней и скорбей.
Другие праздники 6 ноября 2021
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов
- Международный день памяти животных, погибших от рук человека
- Всемирный день без бумаги
- День освобождения Киева.
Именины 6 ноября 2021
Читайте также: Магнитные бури в ноябре 2021 годаПо православным церковным святцам День ангела отмечают Алексей (защитник), Афанасий (бессмертный), Виктория (победа), Георгий (земледелец), Иван (благодать Божья), Лаврентий (латинский), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень).
По католическим – Альфонс (благородный воин), Иосиф (Бог да воздаст), Леонард (храбрый лев), Маргарита (жемчужина), Феликс (счастливый) и Франциск (французский).
Вам будет интересно почитать на Ivona: