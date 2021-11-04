Запреты дня 5 ноября 2021: чего категорически нельзя делать на День Якова
Читайте также: Рождественский пост 2021: когда начинается и что нельзя естьВ четверг, 5 ноября 2021 года, православные христиане чтут память апостола Иакова, брата Господня по плоти (двоюродным или родным по отцовской линии).
В народе день почитания святого прозвали День Якова или Яков день.
Что нельзя делать на День Якова 5 ноября 2021?
- заниматься чужими делами
- злиться и держать зло на других
- давать и брать деньги в долг
- вкладывать деньги в какое-то дело
- ручаться за тех, в ком не уверены.
Приметы на День Якова 5 ноября 2021
Читайте также: Лунный календарь для садовода и огородника на ноябрь 2021На Яков день устраивали «пчелиные игры» или «пчелиный праздник»: те хозяева, которые держали пчел, должны были громко жужжать, сами есть мед и угрожать окружающих. Считалось, что такой забавный обряд способен обеспечить богатый урожай меда и здоровье маленьких обителей ульев в теплое время года.
На День Яков также старались закончить заготовку дров на зиму: если мужчины успеют в срок, в доме будет постоянно тепло, как летом.
Существовал также обычай «закармливать» землю на Яков день. Пирог или хлеб, что остался после праздничного стола на Осеннюю Казанскую, разламывали и разбрасывали по полю, тем самым надеясь привлечь внимание птиц. Их чириканье должно было «успокоить» землю и помочь договориться с нивой, чтобы та дала обильный урожай в грядущем году.
Другие праздники 5 ноября 2021
- Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
- Международный день проектного менеджера
- Международный день менеджеров-волонтеров
- Международный день стаута.
Именины 5 ноября 2021
Читайте также: Магнитные бури в ноябре 2021 годаПо православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Владимир (владеющий миром), Елисей (Бог – спасение), Емельян (соперник), Евфросиния (благомыслящая), Игнат (огненный), Ксения (иностранка), Максим (величайший), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень) и Яков (следующий по пятам).
По католическому – Бернард (сильный медведь), Евсей (благочестивый), Елизавета (Богом я клянусь), Захар (помнящий Бога), Кай (крепкий, огонь, человек моря), Симон (услышанный) и Феликс (счастливый).
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