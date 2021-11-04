Как задабривали землю и пчел на Яков день?

Запреты дня 5 ноября 2021: чего категорически нельзя делать на День Якова pixabay.com

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В четверг,, православные христиане чтут память, брата Господня по плоти (двоюродным или родным по отцовской линии).

В народе день почитания святого прозвали День Якова или Яков день.

Что нельзя делать на День Якова 5 ноября 2021?

заниматься чужими делами

злиться и держать зло на других

давать и брать деньги в долг

вкладывать деньги в какое-то дело

ручаться за тех, в ком не уверены.

День Якова

Приметы на День Якова 5 ноября 2021

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На Яков день устраивали «пчелиные игры» или «пчелиный праздник»: те хозяева, которые держали пчел, должны были громко жужжать, сами есть мед и угрожать окружающих. Считалось, что такой забавный обряд способен обеспечить богатый урожай меда и здоровье маленьких обителей ульев в теплое время года.

На День Яков также старались закончить заготовку дров на зиму: если мужчины успеют в срок, в доме будет постоянно тепло, как летом.

Существовал также обычай «закармливать» землю на Яков день. Пирог или хлеб, что остался после праздничного стола на Осеннюю Казанскую, разламывали и разбрасывали по полю, тем самым надеясь привлечь внимание птиц. Их чириканье должно было «успокоить» землю и помочь договориться с нивой, чтобы та дала обильный урожай в грядущем году.

Другие праздники 5 ноября 2021

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Международный день проектного менеджера

Международный день менеджеров-волонтеров

Международный день стаута.

Именины 5 ноября 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Владимир (владеющий миром), Елисей (Бог – спасение), Емельян (соперник), Евфросиния (благомыслящая), Игнат (огненный), Ксения (иностранка), Максим (величайший), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень) и Яков (следующий по пятам).

По католическому – Бернард (сильный медведь), Евсей (благочестивый), Елизавета (Богом я клянусь), Захар (помнящий Бога), Кай (крепкий, огонь, человек моря), Симон (услышанный) и Феликс (счастливый).

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