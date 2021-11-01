В День поминовения усопших обязательно нужно помолиться о душах родственников и соблюдать ряд правил, чтобы отметить День памяти как следует

Запреты дня 2 ноября 2021: что нельзя делать в День поминовения усопших depositphotos.com

В понедельник, 2 ноября 2021 года, в Украине отмечают День поминовения усопших. Традиция пришла от христиан западного обряда – католиков. Чтобы почтить память умерших родственников и близких, стоит вспомнить о них в молитве, зажечь свечу и делать побольше добрых дел бескорыстно.

В День поминовения усопших память родных можно почтить по-разному – от сердечных молитв и посещения церкви – до проявления доброты и милосердия к ближним и помощи нуждающимся.

В День поминовения усопших, который будет 2 ноября 2021 года, сложились определенные традиции, которых стоит придерживаться.

Что нужно делать 2 ноября 2021

В День поминовения усопших 2021 нужно:

приготовить ритуальный ужин. На столе, как правило, должны быть изделия из теста – пироги, блины, вареники, пирожки с разной начинкой. Также можно сделать рисовую кашу с медом и сухофруктами. Некоторые считают, что в День поминовения усопших нужно на стол ставить свое любимое блюдо, делась им с душами умерших. Перед трапезой нужно мысленно или тихо вслух позвать души прийти пообедать: «Умершие, приходите к нам есть и пить».

зажечь свечи в память об усопших. Свечу принято зажигать рядом с тарелкой, на которую кладут вкусную пищу, а также ставят стакан водки, накрытый куском хлеба

также в День памяти усопших достают фото умерших родственников, приглашая их к столу

молиться об упокоении душ усопших. Во время или после молитвы часто обращаются к душам умерших. Им стоит рассказать о своей любви к ним, о том, как вы тоскуете, также у усопших можно попросить помощи и защиты. Беды, рассказанные в этот день, станут меньше и легче.

Запреты дня 2 ноября 2021

Предки считали, что в День памяти усопших нельзя:

закрывать окна, запирать входную дверь на ключ – считается, что в День памяти усопших души свободно гуляют по дому и не стоит «намекать» им на нежелание иметь гостей запертыми дверями. Входную дверь запирали лишь перед сном

посещать кладбища после заката

тушить свечку, которую вы зажгли в память об умерших – ритуальная свеча должна догореть сама

есть ритуальную пищу, поставленную для усопших – еду, которая постоит ночь на столе, наутро можно отдать птицам или домашним животным, а спиртные напитки стоит просто выплеснуть из окна.

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