Запреты дня 2 ноября 2021: что нельзя делать в День поминовения усопших
В понедельник, 2 ноября 2021 года, в Украине отмечают День поминовения усопших. Традиция пришла от христиан западного обряда – католиков. Чтобы почтить память умерших родственников и близких, стоит вспомнить о них в молитве, зажечь свечу и делать побольше добрых дел бескорыстно.
В День поминовения усопших память родных можно почтить по-разному – от сердечных молитв и посещения церкви – до проявления доброты и милосердия к ближним и помощи нуждающимся.
В День поминовения усопших, который будет 2 ноября 2021 года, сложились определенные традиции, которых стоит придерживаться.
Что нужно делать 2 ноября 2021
В День поминовения усопших 2021 нужно:
- приготовить ритуальный ужин. На столе, как правило, должны быть изделия из теста – пироги, блины, вареники, пирожки с разной начинкой. Также можно сделать рисовую кашу с медом и сухофруктами. Некоторые считают, что в День поминовения усопших нужно на стол ставить свое любимое блюдо, делась им с душами умерших. Перед трапезой нужно мысленно или тихо вслух позвать души прийти пообедать: «Умершие, приходите к нам есть и пить».
- зажечь свечи в память об усопших. Свечу принято зажигать рядом с тарелкой, на которую кладут вкусную пищу, а также ставят стакан водки, накрытый куском хлеба
- также в День памяти усопших достают фото умерших родственников, приглашая их к столу
- молиться об упокоении душ усопших. Во время или после молитвы часто обращаются к душам умерших. Им стоит рассказать о своей любви к ним, о том, как вы тоскуете, также у усопших можно попросить помощи и защиты. Беды, рассказанные в этот день, станут меньше и легче.
Запреты дня 2 ноября 2021
Предки считали, что в День памяти усопших нельзя:
- закрывать окна, запирать входную дверь на ключ – считается, что в День памяти усопших души свободно гуляют по дому и не стоит «намекать» им на нежелание иметь гостей запертыми дверями. Входную дверь запирали лишь перед сном
- посещать кладбища после заката
- тушить свечку, которую вы зажгли в память об умерших – ритуальная свеча должна догореть сама
- есть ритуальную пищу, поставленную для усопших – еду, которая постоит ночь на столе, наутро можно отдать птицам или домашним животным, а спиртные напитки стоит просто выплеснуть из окна.
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