Что категорически запрещается на Сергиев день

Запреты дня 8 октября 2021: что нельзя делать на Сергея Капустника freepik.com

В пятницу, 8 октября 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Сергия, игумена Радонежского. В народе святого прозвали Сергей Капустник или Сергей Курятник.

Что нельзя делать на Сергея Капустника 8 октября 2021?

готовить блюда из птицы и яиц

употреблять алкоголь

переедать

отказывать в помощи

ругаться и сквернословить

ходить в грязной одежде

поднимать с земли найденные деньги или вещи.

Приметы на Сергея Капустника 8 октября 2021

Необычное прозвище святой Сергий получил от того, что в день его памяти устраивали капустники — посиделки с песнями и плясками, во время которых происходила заготовка этого овоща на зиму. Над засолкой трудилась вся семья. Кроме того, молодые незамужние девушки приходили помогать соседям с приготовлением квашеной капусты.

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Существовала традиция, согласно которой 8 октября было принято выпекать лепешки на капустном листе. Перед тем, как положить тесто на лист, хозяйки молились о том, чтобы зима прошла благополучно. Первую лепешку закапывали еще теплой на грядке, где росла капуста. Такой ритуал сулил урожайный год.

Также святому приписывали покровительство над домашней птицей, за что его и прозвали Курятником. А в молитвах к нему обращаются за помощью в учебе, в юридических тяжбах и за духовным и физическим исцелениям.

Не забывали в этот праздник и о погодных приметах. Если 8 октября шел первый снег, то это говорило о том, что настоящая зима начнется 21 ноября на Михайлов день.

Северный ветер в этот день предвещал холодную погоду. Южный – теплую, а западный ветер сулил снег.

Если на Сергея Капустника ясно и тепло — такая погода продержится еще три недели.

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Какая погода 8 октября — такой она будет и 8 апреля следующего года.

Березовые листья еще не опали — снег выпадет нескоро.

Другие праздники 8 октября 2021

День юриста в Украине

День солнечных улыбок

Всемирный день яйца

Всемирный день осьминога

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Международный день подиатрии

Католический праздник святого Джона Леонарди

Именины 8 октября 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Герман (родной), Евгений (благородный), Евфросиния (благомыслящая), Максим (величайший), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Пафнутий (Божий человек), Прохор (первопроходец), Роман (римлянин), Сергей (высокородный) и Таисия (принадлежащая Исиде).

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По католическому - Амур (любовь, любимый), Бенедикта (благословенная), Бригитта (сильная), Валерия (здоровая, сильная), Дмитрий (принадлежащий Деметре), Нестор (возвратившийся домой), Маргарита (жемчужина), Пелагея (морская), Петр (скала, камень), Полина (маленькая), Людовик (славный боец), Семен (услышанный Богом) и Таисия (принадлежащая Исиде).

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