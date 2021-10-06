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Запреты дня 7 октября 2021: Чего категорически нельзя делать на Феклу Заревницу pixabay.com

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В среду,, православные христиане чтут память

В народе этот день прозвали Фекла Заревница, Замолотки или Фекла Запрядальница.

Что нельзя делать на Феклу Заревницу 7 октября 2021?

зажигать огонь до захода солнца

брать и давать взаймы

отдавать долги

ругаться и сквернословить

злоупотреблять алкоголем

заниматься тяжелым физическим трудом

стирать, гладить и шить.

Приметы на Феклу Заревницу 7 октября 2021

7 октября начинались Замолотки – помол зерна нового урожая и заготовка муки на зиму. Этим занимались мужчины, пока не стемнеет. Женщины в то же время пряли и готовили праздничный ужин. Состоял он в основном из борща да хлеба из муки нового помола. Желанным «гостем» на столе считались лесные грибы и блюда из них. После Феклова дня в лес за грибами не ходили до самой весны.

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Заревницей святую прозвали из-за любопытного обряда зажигания огня: с наступлением темноты старейший мужчина в семье должен был зажечь огонь (в идеале – вручную), и окурить им дом и хозяйственные постройки. Считалось, что это обезопасит дом от нечистой силы и поможет пережить приближающуюся зиму.

Хоть сама святая Фекла замужем не была, она считается покровительницей семейных уз. Поэтому нередко в день ее памяти играли свадьбы и проводили венчания – что завяжется на Феклу, вовек не развяжешь.

Другие праздники 7 октября 2021

День вежливых людей

Славянский праздник урожая – Таусень (Радогощь)

Всемирный день детского церебрального паралича.

Именины 7 октября 2021

По православным святцам День ангела отмечают Авраам (отец народов), Андрей (мужественный), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Виталий (жизненный), Владислав (владеющий славой, славный), Давид (возлюбленный), Никандр (побеждающий людей), Павел (малыш), Сергей (высокородный), Спиридон (надежный), Степан (венец) и Фекла (слава Божья), по католическим - Август (божественный), Бригитта (сильная), Герольд (глашатай), Марк (молот, мартовский), Сергей (высокородный) и Юлия (июльская, кудрявая).

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