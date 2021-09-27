Узнайте, каких традиций придерживались наши предки 28 сентября

Запреты дня 28 сентября 2021: что нельзя делать на Никиту Гусятника depositphotos.com

Читайте также: ТОП-5 звездных мам, которые родили от женатых мужчин

Во вторник, 28 сентября, православная церковь чтит память святого мученика Никиты Готского. Святой жил примерно в IV веке на берегах Дуная и активно проповедовал христианство среди соплеменников. Принял мученическую смерть за непоколебимую веру в Бога. В народе праздник прозвали Никита Гусятник, поскольку с этого дня начинали забивать гусей. Другие названия: Никита осенний, Гусепролет и Репорез.

Традиции дня 28 сентября

Встарь в день Никиты Гусятника принято было:

начинать стричь овец, после этого дня стрижку продолжали

задабривать водяного. Одной из самых "трешовых" традиций было бросание в водоем тушку гуся без головы. Голову птицы относили в дом для домового.

убирать с полей репу, поскольку после Никиты часто начинались заморозки

готовить блюда из репы — ее ели вареной, пареной и даже в виде каши. Но главным блюдом дня был печеный гусь

По поведению гусей в этот день наши предки составляли прогноз погоды. Так, увидеть 28 сентября стаю летящих гусей — к скорым холодам. Если они на Никиту на юг полетели, то это означает, что на Покров будет мороз.

Если дикие гуси сидят на земле — к теплой осени, стоят на одной лапе — к заморозкам, а если плавают в водоемах — к резкому потеплению.

Гусь прячет клюв под крыло — к раннему приходу зимы.

Существовали и другие приметы, не связанные с гусями:

Ясная погода на Никиту предвещала ветреный день.

Дождь 28 сентября говорил о поздней весне с частыми осадками.

Много муравейников в лесу — к холодной зиме.

Читайте также: Куда поехать в октябре в Украине: 5 локаций, которые сделают осень незабываемой

Если в этот день видно иней на деревьях, то на следующий будет идти дождь.

Ветви елей склонились вниз — к дождю.

Чего нельзя делать 28 сентября 2021

В день Никиты Гусятника не рекомендуют:

стричь и окрашивать волосы, менять прическу

убираться дома, делать перестановку

начинать новые дела, продумывать бизнес

гулять свадьбы.

Другие праздники 28 сентября 2021

День генерального директора

День рассматривания мелочей

День работника атомной промышленности

Всемирный день борьбы против бешенства

День свободы от голода

День рождения ломбарда

Международный день права знать

День деловой книги

Международный день всеобщего доступа к информации

Международный день безопасных абортов

Международный день гавайского блюда поке

Католический праздник святого Лоренсо Руиса и сподвижников

Именины 28 сентября 2021 По православному церковному календарю 28 сентября именины отмечают Акакий, Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот. По католическому – Вацлав, Мария, Марк. По католическому – Вацлав, Мария, Марк.

Вам будет интересно почитать на Ivona: