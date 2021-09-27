Запреты дня 28 сентября 2021: что нельзя делать на Никиту Гусятника
Читайте также: ТОП-5 звездных мам, которые родили от женатых мужчинВо вторник, 28 сентября, православная церковь чтит память святого мученика Никиты Готского. Святой жил примерно в IV веке на берегах Дуная и активно проповедовал христианство среди соплеменников. Принял мученическую смерть за непоколебимую веру в Бога. В народе праздник прозвали Никита Гусятник, поскольку с этого дня начинали забивать гусей. Другие названия: Никита осенний, Гусепролет и Репорез.
Традиции дня 28 сентября
Встарь в день Никиты Гусятника принято было:
- начинать стричь овец, после этого дня стрижку продолжали
- задабривать водяного. Одной из самых "трешовых" традиций было бросание в водоем тушку гуся без головы. Голову птицы относили в дом для домового.
- убирать с полей репу, поскольку после Никиты часто начинались заморозки
- готовить блюда из репы — ее ели вареной, пареной и даже в виде каши. Но главным блюдом дня был печеный гусь
По поведению гусей в этот день наши предки составляли прогноз погоды. Так, увидеть 28 сентября стаю летящих гусей — к скорым холодам. Если они на Никиту на юг полетели, то это означает, что на Покров будет мороз.
Если дикие гуси сидят на земле — к теплой осени, стоят на одной лапе — к заморозкам, а если плавают в водоемах — к резкому потеплению.
Гусь прячет клюв под крыло — к раннему приходу зимы.
Существовали и другие приметы, не связанные с гусями:
Ясная погода на Никиту предвещала ветреный день.
Дождь 28 сентября говорил о поздней весне с частыми осадками.
Много муравейников в лесу — к холодной зиме.
Читайте также: Куда поехать в октябре в Украине: 5 локаций, которые сделают осень незабываемойЕсли в этот день видно иней на деревьях, то на следующий будет идти дождь.
Ветви елей склонились вниз — к дождю.
Чего нельзя делать 28 сентября 2021
В день Никиты Гусятника не рекомендуют:
- стричь и окрашивать волосы, менять прическу
- убираться дома, делать перестановку
- начинать новые дела, продумывать бизнес
- гулять свадьбы.
Другие праздники 28 сентября 2021
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День генерального директора
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День рассматривания мелочей
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День работника атомной промышленности
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Всемирный день борьбы против бешенства
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День свободы от голода
- День рождения ломбарда
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Международный день права знать
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День деловой книги
- Международный день всеобщего доступа к информации
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Международный день безопасных абортов
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Международный день гавайского блюда поке
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Католический праздник святого Лоренсо Руиса и сподвижников
По православному церковному календарю 28 сентября именины отмечают Акакий, Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.По католическому – Вацлав, Мария, Марк.
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