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Во вторник, 28 сентября, православная церковь чтит память святого мученика Никиты Готского. Святой жил примерно в IV веке на берегах Дуная и активно проповедовал христианство среди соплеменников. Принял мученическую смерть за непоколебимую веру в Бога. В народе праздник прозвали Никита Гусятник, поскольку с этого дня начинали забивать гусей. Другие названия: Никита осенний, Гусепролет и Репорез.

Традиции дня 28 сентября

Встарь в день Никиты Гусятника принято было: 

  • начинать стричь овец, после этого дня стрижку продолжали
  • задабривать водяного. Одной из самых "трешовых" традиций было бросание в водоем тушку гуся без головы. Голову птицы относили в дом для домового.
  • убирать с полей репу, поскольку после Никиты часто начинались заморозки
  • готовить блюда из репы — ее ели вареной, пареной и даже в виде каши. Но главным блюдом дня был печеный гусь

По поведению гусей в этот день наши предки составляли прогноз погоды. Так, увидеть 28 сентября стаю летящих гусей — к скорым холодам. Если они на Никиту на юг полетели, то это означает, что на Покров будет мороз.

Если дикие гуси сидят на земле — к теплой осени, стоят на одной лапе — к заморозкам, а если плавают в водоемах — к резкому потеплению. 

Гусь прячет клюв под крыло — к раннему приходу зимы.

Существовали и другие приметы, не связанные с гусями:

Ясная погода на Никиту предвещала ветреный день.

Дождь 28 сентября говорил о поздней весне с частыми осадками.

Много муравейников в лесу — к холодной зиме.

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Если в этот день видно иней на деревьях, то на следующий будет идти дождь.

Ветви елей склонились вниз — к дождю.

Чего нельзя делать 28 сентября 2021

В день Никиты Гусятника не рекомендуют:

  • стричь и окрашивать волосы, менять прическу
  • убираться дома, делать перестановку
  • начинать новые дела, продумывать бизнес
  • гулять свадьбы.

Другие праздники 28 сентября 2021

  • День генерального директора
  • День рассматривания мелочей
  • День работника атомной промышленности
  • Всемирный день борьбы против бешенства 
  • День свободы от голода 
  • День рождения ломбарда
  • Международный день права знать
  • День деловой книги
  • Международный день всеобщего доступа к информации
  • Международный день безопасных абортов 
  • Международный день гавайского блюда поке 
  • Католический праздник святого Лоренсо Руиса и сподвижников
Именины 28 сентября 2021

По православному церковному календарю 28 сентября именины отмечают Акакий, Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.

По католическому – Вацлав, Мария, Марк.

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