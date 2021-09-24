От чего стоит отказаться в осенний Змеиный день

Запреты дня 25 сентября 2021: Что нельзя делать на Артамона Змеевика freepik.com

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В субботуу, 25 сентября 2021 года, православные христиане чтут память, епископа Италийского. В народе святого прозвали Артамоном, а день его памяти получил названия Артамонов день, Артамон Змеевик, Змеиный праздник или Змеиный день.

Что нельзя делать на Артамона Змеевика 25 сентября 2021?

ходить в лес

наносить вред пресмыкающимся

злоупотреблять алкоголем

громко разговаривать и ссориться

заниматься тяжелой физической работой утром

стричь волосы

высаживать растения

принимать подарки от незнакомцев

Приметы и традиции на Артамона Змеевика 25 сентября 2021

Змеиным этот день прозвали неспроста. Считалось, что пресмыкающиеся начинают свою миграцию с полей в леса, чтобы залечь в спячку. Поэтому в лес ходить было опасно — велика вероятность столкнуться со злой и сонной змеей. На Артамона змей старались задабривать — угощали молоком, хлебом или мясом. Если они принимали угощение — это добрая примета, сулящая удачу.

Не боялись ходить в лес на Змеиный день лишь охотники. Напротив, считалось, что добытая в этот день дичь принесет благополучие в дом на целый год.

Остальные же занимались заготовкой рябины. Плохой приметой было повредить деревце во время сбора. Поэтому ягоды собирали крайне бережно, оставляя несколько гроздей для птиц и животных.

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По погоде 25 сентября прогнозировали, какой будет зима. Так, дождливый день предвещал затяжную зиму, а большое количество желудей на дубе говорило о теплой зиме. Также считалось, что зима наступит очень скоро, если на Артамона деревья уже без листьев.

Другие праздники 25 сентября 2021

Всемирный день фармацевта

Всемирный день мечты

День тикающих часов

Всемирный день легких

Международный день кролика

Европейский день грибов

День математических рассказов

Международный день кружева

Международный день осведомленности об атаксии

День «Сохраните свои фотографии»

Именины 25 сентября 2021

Именины по православному церковному календарю отмечают Алексей (защитник), Афанасий (бессмертный), Даниил (Бог мой судья), Иван (благодать Божья), Никодим (побеждающий народ), Николай (побеждающий народ), Семен (услышанный Богом), Святополк (солдат священного войска), Федор (Божий дар) и Юлиан (из рода Юлиев).

По католическому — Аврелия (золотая) и Амелия (трудолюбивая).

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