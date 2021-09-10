Запреты дня 11 сентября 2021: что нельзя делать на Ивана Постного
В пятницу, 11 сентября 2021 года, православные христиане отмечают дату Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот праздник получил несколько названий: Иван Постный, Головосек, Иван Репный, Иван-пролеток, Полетовщик, Иван-пост.
Что нельзя делать на Ивана Постного 11 сентября 2021?
- брать в руки острые предметы (нож, лопата, топор и пр.)
- резать продукты круглой формы
- резать продукты красного цвета
- носить одежду красного цвета
- шить и вязать
- веселиться, громко разговаривать, танцевать
- венчаться, играть свадьбу, свататься
- стричься и расчесываться
- пить алкоголь
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты
Приметы на Ивана Постного 11 сентября 2021
Так как 11 сентября - грустная дата для православных христиан, отмечать ее было принято строгим постом. Отсюда и народное название — Иван Постный.
Читайте также: Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаемСчиталось, что с этого дня начиналось бабье лето, которое длилось вплоть до 22 сентября.
Также, чтобы уберечь себя и свое жилище от колдовства и дурного глаза, на Ивана Постного под воротами или порогом зарывали коробочку мака с семенами, или подвешивали ее на дверном косяке. Такой оберег считался крайне сильным и не позволял тем, кто замышляет дурное, даже ступить в дом.
На Ивана Постного собирали и заготавливали лечебные и магические коренья.
Хорошей приметой считалось встретить 11 сентября белую собаку - она принесет вам удачу на целый год. Обязательно нужно было поблагодарить четвероногий талисман и угостить его чем-то вкусным.
Иоанну Крестителю молятся об избавлении от головной боли.
Наши предки не забывали и в Великий праздник наблюдать за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Если 11 сентября слышно гром, то осень будет теплой и зима не скоро придет. На Ивана Постного скворцы еще не улетели в теплые края — вскоре начнется бабье лето. Стая лебедей над головой пролетела — скоро выпадет первый снег. Гуси мимо пролетают — к ненастью.
Другие праздники 10 сентября 2021
- День украинского кино
- День рождения граненого стакана
- Праздник ласкового обращения
- Всероссийский день трезвости
- День правильного ожидания необъяснимого
- Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Именины 11 сентября 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечает Иван (благодать Божья), по католическому - Мартин (посвященный Марсу).
Вам будет интересно почитать на Ivona: