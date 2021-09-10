В пятницу, 11 сентября 2021 года, православные христиане отмечают дату Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот праздник получил несколько названий: Иван Постный, Головосек, Иван Репный, Иван-пролеток, Полетовщик, Иван-пост.

Что нельзя делать на Ивана Постного 11 сентября 2021?

  • брать в руки острые предметы (нож, лопата, топор и пр.)
  • резать продукты круглой формы
  • резать продукты красного цвета
  • носить одежду красного цвета
  • шить и вязать
  • веселиться, громко разговаривать, танцевать
  • венчаться, играть свадьбу, свататься
  • стричься и расчесываться
  • пить алкоголь
  • есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты

Приметы на Ивана Постного 11 сентября 2021

Так как 11 сентября - грустная дата для православных христиан, отмечать ее было принято строгим постом. Отсюда и народное название — Иван Постный.

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Считалось, что с этого дня начиналось бабье лето, которое длилось вплоть до 22 сентября.

Также, чтобы уберечь себя и свое жилище от колдовства и дурного глаза, на Ивана Постного под воротами или порогом зарывали коробочку мака с семенами, или подвешивали ее на дверном косяке. Такой оберег считался крайне сильным и не позволял тем, кто замышляет дурное, даже ступить в дом.

На Ивана Постного собирали и заготавливали лечебные и магические коренья.

Хорошей приметой считалось встретить 11 сентября белую собаку - она принесет вам удачу на целый год. Обязательно нужно было поблагодарить четвероногий талисман и угостить его чем-то вкусным.

Иоанну Крестителю молятся об избавлении от головной боли.

Наши предки не забывали и в Великий праздник наблюдать за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Если 11 сентября слышно гром, то осень будет теплой и зима не скоро придет. На Ивана Постного скворцы еще не улетели в теплые края — вскоре начнется бабье лето. Стая лебедей над головой пролетела — скоро выпадет первый снег. Гуси мимо пролетают — к ненастью.

Другие праздники 10 сентября 2021

  • День украинского кино
  • День рождения граненого стакана
  • Праздник ласкового обращения
  • Всероссийский день трезвости
  • День правильного ожидания необъяснимого
  • Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Именины 11 сентября 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечает Иван (благодать Божья), по католическому - Мартин (посвященный Марсу).

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