В понедельник, 5 сентября 2022 года, православные христиане чтут память мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского), в народе позванного Лупп Брусничник или Лупп Целитель.

Что нельзя делать на Луппа Брусничника 5 сентября 2022?

  • обращаться с огнем и острыми предметами
  • говорить с незнакомыми мужчинами
  • подметать
  • строить планы и обсуждать их с кем-либо
  • сплетничать и делиться секретами
  • стричь ногти и волосы.

Приметы на Луппа Брусничника 5 сентября 2022

Лупов день традиционно посвящали заготовке грибов, клюквы и брусники, а также лечебных трав и кореньев. Из этих продуктов также готовили различные блюда и выпечку, которой делились с родными, друзьями, близкими и нуждающимися, дабы сохранить мир и благополучие в доме.

Деньги, найденные в этот день, оставлять себе не стоит - это дурная примета. Лучше всего выбросить их в открытый водоем, тогда они принесут вам финансовый успех.

Святой Лупп Солунский прославился не только своей борьбой с язычеством, но и даром целителя. Поэтому в день его памяти с мученику обращаются в молитвах за излечением различных хворей и сохранением здоровья.

Сны в ночь на 5 сентября - вещие.

Другие праздники 5 сентября 2022

  • Международный день благотворительности
  • День предпринимателя
  • День опозданий
  • Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы
  • Священномученика Иринея Лионского

Именины 5 сентября 2022

Елизавета (Богом я клянусь), Ефрем (плодовитый), Иван (благодать Божья), Лупп (волк), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш) отмечают День ангела по православному церковному календарю.

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