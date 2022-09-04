Узнайте, каким приметам стоит следовать 5 сентября

Запреты дня 4 сентября 2022: что нельзя делать на Луппа Солунского pinterest.com

В понедельник, 5 сентября 2022 года, православные христиане чтут память мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского), в народе позванного Лупп Брусничник или Лупп Целитель.

Что нельзя делать на Луппа Брусничника 5 сентября 2022?

обращаться с огнем и острыми предметами

говорить с незнакомыми мужчинами

подметать

строить планы и обсуждать их с кем-либо

сплетничать и делиться секретами

стричь ногти и волосы.

Приметы на Луппа Брусничника 5 сентября 2022

Лупов день традиционно посвящали заготовке грибов, клюквы и брусники, а также лечебных трав и кореньев. Из этих продуктов также готовили различные блюда и выпечку, которой делились с родными, друзьями, близкими и нуждающимися, дабы сохранить мир и благополучие в доме.

Деньги, найденные в этот день, оставлять себе не стоит - это дурная примета. Лучше всего выбросить их в открытый водоем, тогда они принесут вам финансовый успех.

Святой Лупп Солунский прославился не только своей борьбой с язычеством, но и даром целителя. Поэтому в день его памяти с мученику обращаются в молитвах за излечением различных хворей и сохранением здоровья.

Сны в ночь на 5 сентября - вещие.

Другие праздники 5 сентября 2022

Международный день благотворительности

День предпринимателя

День опозданий

Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы

Священномученика Иринея Лионского

Именины 5 сентября 2022

Елизавета (Богом я клянусь), Ефрем (плодовитый), Иван (благодать Божья), Лупп (волк), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш) отмечают День ангела по православному церковному календарю.

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