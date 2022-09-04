Запреты дня 5 сентября 2022: что нельзя делать на Луппа Солунского
В понедельник, 5 сентября 2022 года, православные христиане чтут память мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского), в народе позванного Лупп Брусничник или Лупп Целитель.
Что нельзя делать на Луппа Брусничника 5 сентября 2022?
- обращаться с огнем и острыми предметами
- говорить с незнакомыми мужчинами
- подметать
- строить планы и обсуждать их с кем-либо
- сплетничать и делиться секретами
- стричь ногти и волосы.
Приметы на Луппа Брусничника 5 сентября 2022
Лупов день традиционно посвящали заготовке грибов, клюквы и брусники, а также лечебных трав и кореньев. Из этих продуктов также готовили различные блюда и выпечку, которой делились с родными, друзьями, близкими и нуждающимися, дабы сохранить мир и благополучие в доме.
Деньги, найденные в этот день, оставлять себе не стоит - это дурная примета. Лучше всего выбросить их в открытый водоем, тогда они принесут вам финансовый успех.
Святой Лупп Солунский прославился не только своей борьбой с язычеством, но и даром целителя. Поэтому в день его памяти с мученику обращаются в молитвах за излечением различных хворей и сохранением здоровья.
Сны в ночь на 5 сентября - вещие.
Другие праздники 5 сентября 2022
- Международный день благотворительности
- День предпринимателя
- День опозданий
- Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы
- Священномученика Иринея Лионского
Именины 5 сентября 2022
Елизавета (Богом я клянусь), Ефрем (плодовитый), Иван (благодать Божья), Лупп (волк), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш) отмечают День ангела по православному церковному календарю.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Самые ожидаемые фильмы и сериалы сентября-2022 от Netflix: трейлеры
- Сергей Притула купил спутник для ВСУ: самые смешные мемы
- Загальний гороскоп на вересень 2022: дізнайтесь свою долю