Одного разу колежанка принесла в офіс вітаміни від стресу. Самі розумієте: робота, наради, дедлайни, осінь, що цього року не запізнилась ані на хвильку, а ще й початок навчального року – роблять стан середньостатистичної жінки не дуже радісним. Тож від тих вітамінок не відмовилась. Спочатку я і не спитала – де вона їх придбала, проте звернула увагу, що таких пляшечок ще не бачила.

Іншим разом, проходячи повз її стіл я звернула увагу на цікавий блиск для губ. Він був такого кольору, як липневий вечір, коли сонце робить усе тендітним. Цікавість – це друге «я» жінки, тож вже за годину я сиділа в онлайн магазині та не вірила своїй вдачі.

Фото: pixabay.com

Косметика, вітаміни, товари для тварин

Спочатку, як хазяйка старенького песика, я вирішила подивитись скільки на тому сайті коштують вітаміни для суглобів, якщо у вас є тварин у віці – ви мене зрозумієте. Адже питання надважливе, та займає своє місце у бюджеті. Яким же було моє здивування, коли ціна виявилась значно меншою. Тобто настільки меншою, скільки коштує мій місячний проїзд у громадському транспорті.

Насправді моя вдячність колежанці сягає самих зірочок. Косметика світових брендів, засоби для догляду за обличчям та тілом, корейська косметика за притомними цінами, різноманітні акції, вітаміни для дітей, вітаміни для дорослих, безліч корисних снеків, бакалія та оригінальні чаї – і все це не виходячи із дому. Тож я зробила перше замовлення.

Перше замовлення

Якщо я скажу, що не нервувала – нічого не скажу. По-перше, мені було лячно замовляти товари із США. Тому я прочитала усі відгуки, які знайшла. А ще мені сподобалось, що доставка безкоштовна. Вам вже цікаво що то за магазин? Гаразд, насправді він досить відомий, і багато моїх подруг вже давно замовляють там товари. Це iHerb, де понад 30 000 товарів і найбільше скупчення відомих брендів. Відгуки лишають користувачі з усього світу, тож мені інформація здалася надійною. По-друге, я хвилювалась, що замовлення буде іти надто довго. Проте все вийшло зовсім інакше. Вже за тиждень я забрала посилку і вкотре переконалась, що це дуже зручно. Ті самі вітаміни для песика, желейні вітаміни для сина, які він одразу ж полюбив, трохи косметики та, у чому я собі зовсім не відмовила – у бакалійних товарах по акції.

Фото: iHerb

Що я можу сказати

Прикро, що дізналась про iHerb запізно, напевно я могла б купувати більше якісних товарів за нижчими цінами. Проте добре, що таки вирішила замовляти. Ані на хвилинку не пошкодувала. До речі ті самі вітаміни від стресу, з яких все почалось – виявились дієвими, тож наразі я бачу якісні зміни у своєму настрої, та ще й сил додалось.

А, гарна новина для кожного, хто забажає зробити замовлення – саме у вересні знижка на перше замовлення 26%. То на честь дня народження магазина, який працює вже 26 років. Щоб скористатись знижкою – використайте промокод 26NEW.