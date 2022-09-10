Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) объяснила, как работает распространенный телефонный обман

Телефонные аферы – один из самых популярных видов мошенничества. Воры всегда придумывают способ обмануть людей и выманить деньги. Одну из таких афер разоблачила Елена-Кристина Лебедь в проекте «Аферисты в сетях» на Новом канале.

«В первом выпуске был аферист, который мне запомнится, наверное, на всю жизнь. Он просто сумасшедший! Мы валялись и ползали в истерике от того, что он говорил, и главное – чем все закончилось, – рассказывает ведущая проекта Елена-Кристина Лебедь. – Это телефонная афера о бонусах. Сейчас подобное очень актуально, ведь люди стараются максимально экономить. Мошенники могут позвонить и сказать: «Добрый день. Мы гипермаркет, у вас здесь накопились бонусы…» Обычно даже не уточняют, где. Люди думают: «У меня куча карточек, может, действительно где-то и накопились бонусы». А дальше происходит «напаривание».

Сначала аферист просит представиться. Какое бы имя вы ни назвали (ведущая вообще придумала его в тот же момент – прим. ред.), мошенник якобы найдет вас в базе. Далее под соусом «суперпрограмма только для вас» озвучит неплохую сумму накопленных бонусов. Правда, отдаст вам их не деньгами. И здесь кульминация! Предложит дорогой товар за смешную цену. В случае аферы, которую раскрывала Елена-Кристина, это был кухонный комбайн за более чем три тысячи гривен. Но с учетом вымышленных бонусов и акций вам нужно доплатить всего 800 гривен.

«Аферист на ровном месте, выдумав супермаркет и бонусы, может получить от вас доверчивых 800 гривен! – заключает ведущая. – Как только услышите в трубке, что у вас накопились бонусы – вы в афере!»

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