Расскажем, какие растения наполнят ваше жилье кислородом

Растения не только создают атмосферу уюта, но и снабжают организм необходимым кислородом, который так нужен для качественной жизни.

Сансевиерия

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Хлорофитум хохлатый

Нетребовательное растение, которое стойко переносит засуху, сквозняки и имеет прочные листья, не чувствителен к перепадам температуры. Существует много видов сансевиерии, самые крупные из них могут стоять в вазоне на полу, а другие спокойно приживутся на подоконнике.

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Лавр благородный

Он очищает воздух от вредных веществ и примесей, нейтрализует излишний уровень ионизации. Неприхотливый в освещении. Но теряет свой «внешний вид» в чересчур темных местах. Отличное растение для кухни.

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Монстера

Он выделяет фитонциды, которые избавляют от головной боли, перенапряжения. Также лавр дезинфицирует воздух и улучшает мозговое кровообращение. Переносит прохладу и не боится сквозняков. Действительно универсальное растение.

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Бамбук

Ее часто можно встретить в школах, больницах и прочих заведениях, а все потому, что она проста в уходе и не требует много света. Хорошо чувствует себя даже под искусственным освещением.

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Драцена

Еще одно легкое в уходе растение, которое не требует регулярного полива воды. Потрясающе смотрится в интерьере и добавляет ему «изюминку». Бамбук стоит ставить рядом с компьютерами и ноутбуками.

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Лимон

Стойко переносит перепады температур и засуху. Рекомендуется ставить ее в хорошо освещаемых местах.

Лучшие растения для очищения воздуха в квартире pinterest.com

Несколько советов по выбору растения

Выбирайте цветок в соответствии с размерами вашей комнаты

Для узкого помещения подойдут растения с дуговидными стеблями и мелкими листьями.

Освежает воздух приятным ароматом и уменьшает количество вирусов. Повышает работоспособность и позитивно влияет на общее самочувствие.

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