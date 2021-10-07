Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания, так что собрали для вас главные принципы работы в саду перед зимой

В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Уборка листьев

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов.

Зараженные паршой, мучнистой росой и другими болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.

Уход за плодовыми деревьями

От того что вы сделаете осенью в саду, зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде. Удалите отмершую кору, мох и лишайники, ведь под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Обрезка

До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработайте раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом либо масляной краской.

Как подготовить сад к зиме pinterest.com

Обработка

Сразу после того, как опадут все листья - приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды). В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и погибают во время сильных морозов.

Подкормка деревьев

В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.

Вам также может быть интересно

Усвідомлена мода: як стати ближче до розумного споживання

Куди віддати: 10 способів подарувати друге життя речам