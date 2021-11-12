Как приучить кота к лотку - вопрос времени. При правильном подходе к воспитанию животного, уже совсем через короткое время твой кот будет ходить в туалет туда, где это разрешено, а не куда попало

Какой лоток выбрать

Лоток должен появиться в твоем доме вместе с котенком. Иначе, если промедлишь хотя бы пару дней, приучить кота к лотку будет довольно трудно. Ведь животное уже будет думать, что туалет там, где ему нравится.

Для котенка лучше выбрать лоток с низким бортиком. Тогда зверю будет легче в него забираться. Лоток должен быть из плотного нетоксичного материала, например, из качественной пластмассы. Тогда и животное его не будет грызть, и тебе его будет легче убирать.

Выбираем наполнитель

В каждом лотке должен быть наполнитель для туалета. Их в продаже имеется множество, разных производителей. Можно, конечно, насыпать и обычный песок, но это не очень гигиенично, особенно, в условиях городской квартиры. Ведь песок не впитывает запах. Советуем остановить свой выбор на глиняном или древесном наполнителе. Такой материал не только хорошо впитывает влагу, но и довольно безвреден. А это немаловажно, ведь котята так и норовят все попробовать на вкус. Если он съест немного наполнителя на основе глины, с ним ничего страшного не случится. Наоборот, это подействует, как сорбент.

Как приучить

Поставь котенка в лоток и поройся рукой в наполнителе, сделай там ямку. Можешь взять лапку питомца и вырыть ямку с ее помощью (только не сделай малышу больно). Когда кот увидит ямку, он захочет сходить туда в туалет. Как правило, животные ходят в туалет после сна или после еды. Именно это время самое удачное, чтобы приучить кота к лотку. Когда котенок сходит в лоток, обязательно похвали его. Животное это запомнит и будет стараться в следующий раз ходить именно в лоток.

В первые дни, когда приучаешь котенка к лотку, лучше огороди его спальное место вместе с лотком. Тогда питомцу не составит труда отыскать свой туалет, а со временем он привыкнет к определенному месту. Тогда ограду можно будет убрать.

Если кот справил нужду не туда

Поначалу люди, купившие кота, который еще не приучен к лотку, сталкиваются с проблемой, что животное справляет нужду не там, где положено. Если это произошло, не спеши бить, ругать котенка или тыкать его в лужу мордочкой. Наказание – не самый действенный метод воспитания. Ведь убирать тебе все равно придется. Так лучше сгреби “несанкционированные” экскременты на совок и отнеси в лоток. Кот должен понять, что в туалет можно ходить только туда.

Лоток для кота должен стоять в укромном, но легкодоступном месте. Если приучить кота к лотку никак не удается, попробуй обратиться за советом к ветеринару.

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