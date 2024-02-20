Верификация включает в себя проверку персональной информации и финансовых данных.

Процедура введена в соответствии с требованиями украинского законодательства, способствует повышению уровня безопасности для игроков, защищает несовершеннолетних посетителей, является одной из мер по борьбе с отмыванием средств.

Верификация в онлайн-казино — процедура, направленная на подтверждение личности и платежных данных пользователей. Игрок, успешно прошедший процедуру верификации, получает возможность выводить средства и пополнять депозит для игры в слоты и другие онлайн развлечения.

Причины внедрения верификации

Верификация считается обязательным условием, продиктованным законодательством разных стран. Она позволяет обеспечить на веб-сайте высокий уровень безопасности для игроков. Верификация защищает посетителей от кражи финансовых и личных данных. Кроме того, она позволяет онлайн-казино верифицировать легальность денег, используемых для игры, а также эффективно разрешать возможные споры. Верифицированные игроки получают доступ к доступным на веб-сайте услугам. Официально функционирующие в Украине площадки, такие как Чемпион, Slots city или Super Gra допускают к игре на деньги только после прохождения регистрации с идентификацией. По словам iGaming-эксперта Андрея Рубана, только после этого посетители могут участвовать в акциях и бонусных программах, рассчитывать на высокие лимиты ставок, пользоваться всеми инструментами для пополнения баланса и снятия денег.

Причины обязательной верификации:

Защита от мошенничества. Идентификация пользователей позволяет исключить из системы мошенников, а также тех игроков, которые не планируют придерживаться установленных на веб-сайте требований.

Защита несовершеннолетних посетителей. К азартным играм не допускаются клиенты, возраст которых еще не достиг отметки в 18 лет.

Предотвращение отмывания денег. Благодаря верификации не получится отмывать деньги с помощью азартных игр.

Верификация существенно повышает доверие к операторам онлайн-казино со стороны игроков.

Основные этапы верификации

В зависимости от выбранного онлайн-казино процесс верификации пользователей может отличаться в деталях. Но в большинстве случаев он включает в себя следующие этапы:

Проверка личности. Пользователь должен предоставить сотрудникам онлайн-казино копии документов, которые подтверждают его персону. Кроме того, на некоторых игорных сайтах надо предоставить селфи с документом или пообщаться в видео формате с представителем компании.

Проверка платежной информации. Для осуществления проверки платежных данных пользователям надо предоставить фото карты, которую планируется применять для осуществления расчетов. Если речь идет не о платежных картах, то надо подтвердить другой способ оплаты.

Что касается времени, которое потребуется для проверки клиентов, то оно отличается в зависимости от онлайн-казино. Часто верификация занимает до пары суток. Но, процедура может занять больше времени, если у представителей администрации сайта возникнут сомнения или вопросы. Чтобы ускорить процедуру, клиентам следует внимательно выполнять все инструкции, предоставлять специалистам четкие и качественные фотографии, своевременно реагировать на все запросы, оперативно обращаться в техподдержку при возникновении каких-либо проблем.