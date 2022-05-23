Бот для українців, що вимушені були поїхати через війну. Майже три місяці для українців працює чат-бот що допомагає знайти усю необхідну інформацію по 44 країнам світу та адаптуватись до життя у них

Зесь час ботом скористались понад 57 тисяч українців. Handy Friends bot - це гуманітарна ініціатива української IT команди у партнерстві з Міністерством закордонних справ України за підтримки Google for Startups та Rakuten Viber. Платформа допомагає розібратись у тонкощах життя у різних країнах, знайти житло, лікаря, мовні курси. Користувачі можуть легко дізнатись особливості перетину кордону, оформлення документів, як отримати фінансову і юридичну допомогу. Наразі платформа оновлює інформаційну структуру, щоб бути корисною для тих, хто щойно приїхав до нової країни, хто вже деякий час у новій країні та планує залишитись там деякий час, а також для тих, хто повертається в Україну.

Наші журналісти взяли коментар у редакції, та дізнались що найбільше турбує наразі наших співвітчизників.



Фото: pixabay.com

якщо від початку війни понад усе люди шукали інформацію щодо житла та державної допомоги, то зараз все трішки змінилось. По-перше, люди повертаються до України, тож їх більше цікавлять юридичні питання: як повернутись, що для цього потрібно; чи втрачається від цього державний захист. По-друге, ряд країн змінює правила, тож ми намагаємося інформувати аудиторію про всі зміни у законодавчій базі, що стосується вимушених переселенців, а також у побутовій. Ось, наприклад змінились правила виїзду та повернення до Польщі, а Німеччина інтегрує єдиний квиток на транспорт за 9Є на місяць.Ще людям цікаво, як поводитись в тій чи іншій країні. Для цього ми розробили спеціальну рубрику, де розповідаємо про важливі особливості. Наприклад в ОАЄ є ряд заборон, які можуть призвести до штрафів або ж ув'язнення. А в Польщі заборонено рвати бузок. Це начебто незначні інформаційні приводи, проте вони важливі для наших людей.

Інша ж редакторка повідомляє, що зараз дуже актуальна інформаційна допомога саме від українських емігрантів. Адже є багато нюансів із якими на власному досвіді зіштовхувались люди, що вже давно перебувають у тій чи іншій країні, і саме ця інформація може допомогти вимушеним переселенцям. Адже якщо ми не можемо повернутися до нормального життя, проте ми можемо допомогти відповідями на питання та зменшити рівень стресу.

Щоб знайти бот, вам потрібно ввести у вайбері або телеграмі @HandyFriendsBot. Якщо ж ви вважаєте, що ваші знання зможуть допомогти українцям відправляйте лист за адресою.