Что интересного ждет вас на этой неделе, расскажут карты таро и наша предсказательница — Мора Морте

Карта дня 14.09.2021: Сила

В этот день у вас будет много положительной энергии для решения любых вопросов. Любые препятствия будут преодолеваться легко, ведь ваша внутренняя сила растет с каждым днем. Рабочие вопросы также будут решаться с легкостью. Что касается отношений, то они будут отличаться темпераментом и яркостью проявлений.

Предостережение дня 14.09.2021: Дьявол

Избегайте зависимостей, которые могут повлиять на вашу объективную оценку ситуации. Не ищите обходных путей, избегайте саморазрушения.

Таро-прогноз pinterest.com

«Надо жить играючи». Двойка Пентаклей предлагает ни к чему не относиться слишком серьезно, видеть светлую сторону происходящего и мудро жить одним днем. Она также советует обратить внимание на какой-то противоположный плюс ситуации, которому не уделяется должного внимания. Избегайте суету и не поддавайтесь на провокации.

Предостережение дня 15.09.2021: рыцарь жезлов

Безрассудство вам сегодня не помощник, будьте терпеливы и избегайте лишнего стресса.

Таро-прогноз pinterest.com

Эта карта призывает не терять веру и надежду, отметать прочь сомнения и уныние и ни в коем случае не бросать начатое на полпути. Звезда говорит: что бы ни случилось, как бы ни шли дела, не изменяйте своим идеалам. Помните, что самые фантастические мечты могут осуществиться. Надо надеяться и верить – и ожидания исполнятся.

Предупреждение дня 16.09.2021: 2 чаш

В этот день не стоит поступаться принципами ради «худого мира» и стараться всем угодить. Возможно чрезмерное увлечение чувствами, идеализация, эффект «розовых очков». Не стоит чересчур откровенничать, взвешивайте каждое своё слово.

Вам будет интересно почитать на Ivona: