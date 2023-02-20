Концерт по случаю коронации сына Елизаветы II состоится 7 мая

Одни из самых высокооплачиваемых британских артистов Адель и Эд Ширан слишком заняты, чтобы выступит на коронации Чарльза III.

Как сообщает Daily Mail, 32-летний исполнитель хита Shape Of You Ширан не примет участие в мероприятии в Виндзорском замке 7 мая, потому что не успеет вернутся в Великобританию после концерта в Техасе.

Причина отказа 34-летней многогратной лауреатки «Грэмми» Адель публично не разглашается.

Известно, что Чарльз III также хотел бы видеть на торжестве в честь его коронации выступления Гарри Стайлса и Space Girls.

По данным издания, четыре из пяти участниц Space Girls ответили согласием на приглашения, пока не известно вернется ли на сцену Виктория Бекхэм. Участие в мероприятии Стайлса тоже еще под вопросом.