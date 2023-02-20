Отказали королю: Адель и Эд Ширан не выступят на коронации Чарльза III
Концерт по случаю коронации сына Елизаветы II состоится 7 мая
Одни из самых высокооплачиваемых британских артистов Адель и Эд Ширан слишком заняты, чтобы выступит на коронации Чарльза III.
Как сообщает Daily Mail, 32-летний исполнитель хита Shape Of You Ширан не примет участие в мероприятии в Виндзорском замке 7 мая, потому что не успеет вернутся в Великобританию после концерта в Техасе.
Причина отказа 34-летней многогратной лауреатки «Грэмми» Адель публично не разглашается.
Известно, что Чарльз III также хотел бы видеть на торжестве в честь его коронации выступления Гарри Стайлса и Space Girls.
По данным издания, четыре из пяти участниц Space Girls ответили согласием на приглашения, пока не известно вернется ли на сцену Виктория Бекхэм. Участие в мероприятии Стайлса тоже еще под вопросом.