Британского актера задержали в Лос-Анджелесе

Британского актера Кевин Макнелли задержала полиция незадолго до того, как он должен был присутствовать на крупнейшем в мире съезде фанатов «Доктора Кто» в отеле Marriott в Лос-Анджелесе. 67-летнего исполнителя роли Юстасия Джерико в культовом сериале и Джошами Гиббса в франшизе «Пираты Карибского моря» арестовали по подозрению в домашнем насилии.

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Как пишет The Sunсо ссылкой на сотрудников полиции, знаменитость подозревают в нанесении травмы некой женщины, которая была его нынешней или бывшей супругой, сожительницей или матерью ребенка. Позже актера освободили под залог в 40 000 фунтов стерлингов. Кевин должен предстать перед судом в следующем месяце.

Стоит отметить, что Макнелли женат на актрисе Филлис Логан, которая известна по роли миссис Хьюс в сериале «Аббатство Даунтон». В браке пары родился сын Дэвид. Также у актера есть дочь Рэйчел от бывшей возлюбленной Стиви Харрис. Полиция отказалась сообщить подробности о предполагаемой жертве, сославшись на правила конфиденциальности.

Филлис Логан и Кевин Макнелли / Источник: Getty Images

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