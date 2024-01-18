Звезда фильма Дикий, дикий Вест одновременно напомнила публике модную особенность из прошлого.

Сальма Хайек не стесняется демонстрировать публике свои женские прелести. 57-летняя мексиканская и американская актриса часто появляется на публике с глубоким декольте, а также показывает снимки в тугих купальниках. А сегодня, 18 января, она решила напомнить публике, как выглядела когда-то совсем голой.

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В своем блоге Сальма выложила подборку фотографий на кровати. Тогда она снялась в нескольких позах, сидя и лежа с распущенными волосами.

"Некоторые говорят, что никогда не оглядывайся назад. Но иногда там – наилучший вид", – написала кинозвезда и добавила аббревиатуру "tbt", что в переводе значит "четверг воспоминаний".

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

В комментариях публика, в частности, обратила внимание на некоторые модные отличия той эпохи и настоящего:

"Это были времена волос на руках и самого красивого в истории человека".

"Это [волосы на руках] все еще являются нормой в некоторых странах".

"Такая хорошенькая".

"Красивая и сладкая".

"Вы до сих пор такая", – написали пользователи.

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Напомним, что уроженка Бердянска Ольга Куриленко показала свои яркие аутфиты для нового французского минисериала.