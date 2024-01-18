Бритни Спирс снова отправилась отдыхать на море, где позирует обнаженной.

Бритни Спирс впервые в новом году вернулась к полным публичным обнажениям. 42-летняя американская певица отправилась на острова в южной части Тихого океана.

"Только что приземлилась во Французской Полинезии", – подписала откровенное изображение Брит.

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Снимок весьма похож на те, которые публика могла наблюдать на странице блондинки раньше: она стоит боком к оператору в чем мать родила, а интимные части тела прикрыты смайлами.

Источник: instagram britneyspears

Источник: instagram britneyspears

В настоящее время комментарии к публикациям Бритни Спирс отключены. Певица, вероятно, не желает читать взволнованные отзывы фанов. Последние частенько беспокоились о том, зачем их любимица позирует голышом. Это, в частности, связывали с психическими травмами, которые исполнительница "Toxic" пережила в прошлом. В то же время лайки к публикации не скрыты. Их там на момент публикации этой новости было более 293 тысяч.

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