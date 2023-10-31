Ани Лорак объединила усилия с отелем на острове Саадият в Персидском заливе.

Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, разбавила свои кадры с российского телешоу и концерта с Филиппом Киркоровым съемками в ОАЭ. Певица, не обсуждающая российское нападение на Украину, улыбчиво позировала в гостинице на острове Саадият, расположенном неподалеку от Абу-Даби.

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В стране, где ислам признан государственной религией, Лорак ходила в мини-платье с декольте и на каблуке. Именно в таком виде она предстала на выложенном в инстаграме видео.

"Немного солнца. Важно вовремя заряжать батарейки, чтобы распределить свою энергию на все, что хочешь сделать в жизни. Впереди много нового и интересного", – подписала она ролик.

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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Тем временем в историях артистка показала поднос с едой, а также расслабление в махровом халате.

Источник: instagram anilorak

Источник: instagram anilorak

Отзывы, в частности, украинцев о своем заграничном путешествии Лорак не будет читать: у нее отключены комментарии.

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