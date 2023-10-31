Лорак показала свое питание и похождения в мини в исламской стране
Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, разбавила свои кадры с российского телешоу и концерта с Филиппом Киркоровым съемками в ОАЭ. Певица, не обсуждающая российское нападение на Украину, улыбчиво позировала в гостинице на острове Саадият, расположенном неподалеку от Абу-Даби.
Читай также: "Слава Украине!": Влад Яма с женой показали развлечения в США в его 41-летие
В стране, где ислам признан государственной религией, Лорак ходила в мини-платье с декольте и на каблуке. Именно в таком виде она предстала на выложенном в инстаграме видео.
"Немного солнца. Важно вовремя заряжать батарейки, чтобы распределить свою энергию на все, что хочешь сделать в жизни. Впереди много нового и интересного", – подписала она ролик.
Переглянути цей допис в Instagram
Тем временем в историях артистка показала поднос с едой, а также расслабление в махровом халате.
Источник: instagram anilorak
Источник: instagram anilorak
Отзывы, в частности, украинцев о своем заграничном путешествии Лорак не будет читать: у нее отключены комментарии.
Читай также: "Вы вышли замуж?": Лобода удивила подписчиков фото с кольцом и мужской рукой
Раньше мы писали, что на фоне знаменитого небоскреба в ОАЭ в бикини показалась Ксения Мишина.