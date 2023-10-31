"Живем дальше": Пугачева впервые за месяцы вернулась в блог и показала семью
Алла Пугачева в последнее время – редкая гостья в инстаграме. Выставив там пост 23 июня, Примадонна только теперь вернулась к 3,7 миллиона подписчиков.
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74-летняя певица представила четыре снимка. На первых двух фотографиях – ее с Максимом Галкиным дети Лиза и Гарри. А еще на двух снимках она зафиксирована с избранником.
"Живем дальше", – подписала пост артистка.
Источник: instagram alla_orfey
Источник: instagram alla_orfey
Источник: instagram alla_orfey
Источник: instagram alla_orfey
Комментарии Пугачева выключила. Лайки можно увидеть. За час публикация понравилась более 24 тысячам пользователей. Свои "пальцы вверх" поставили и некоторые публичные персоны. В частности, экс-виагрянки Альбина Джанабаева и Вера Брежнева. А еще – сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.
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Ранее мы писали, что Мисс Украина Вселенная Олеся Стефанко сообщила, что прощается с Нью-Йорком. Заодно она показала кадры с потомками на американском небоскребе.