Алла Пугачева напомнила о себе, муже Максиме Галкине, сыне и дочери в соцсети. Лайки посту поставили Джанабаева, Брежнева и сын Ротару.

Пугачева не появлялась в инстаграме с лета instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева в последнее время – редкая гостья в инстаграме. Выставив там пост 23 июня, Примадонна только теперь вернулась к 3,7 миллиона подписчиков.

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74-летняя певица представила четыре снимка. На первых двух фотографиях – ее с Максимом Галкиным дети Лиза и Гарри. А еще на двух снимках она зафиксирована с избранником.

"Живем дальше", – подписала пост артистка.

Источник: instagram alla_orfey

Источник: instagram alla_orfey

Источник: instagram alla_orfey

Источник: instagram alla_orfey

Комментарии Пугачева выключила. Лайки можно увидеть. За час публикация понравилась более 24 тысячам пользователей. Свои "пальцы вверх" поставили и некоторые публичные персоны. В частности, экс-виагрянки Альбина Джанабаева и Вера Брежнева. А еще – сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

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