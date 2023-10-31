Актриса отправилась в небольшое путешествие по Национальному парку Гранд-Каньон

Голливудская актриса и модель Деми Мур похвасталась перед поклонниками яркими кадрами со своего недавнего отдыха на природе. В Инстаграм 60-летняя знаменитость рассказала, что в сентябре у нее было восьмидневное путешествие по реке Колорадо через Национальный парк Гранд-Каньон.

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На первой фотографии из подборки Мур продемонстрировала свой идеальный пресс и стройную фигуру в крошечном черном бикини, позируя под красивым водопадом в устье Дир-Крик. А судя по других снимках и видео в посте, в путешествие к Деми присоединились ее коллеги-актрисы Эмили Осмент, Алекс Корнелл дю У, Ривер Морган, Каролина Видалес, Андезу Орионзи, Тияна Блэкигл и Эмма Роббинс.

В описании к кадрам кинозвезда выразила особую благодарность защитнице рек Тилли Уолтон и ее команде и напомнила своих подписчикам о важности охранять природы.

«Еще в сентябре у меня была возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными душами. Мы смеялись, плакали и создали связи на всю жизнь, которые я навсегда буду хранить в своем сердце. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как это недавнее погружение в природу повлияло на меня. Стоя на берегу реки Колорадо, наслаждаясь ее великолепием и красотой, я вспомнила о насущной необходимости сохранить и защитить этот жизненно важный путь жизни. Спасибо, Тилли, за то, что собрала нас всех вместе и показала, что мы можем защищать природу. Давайте станем теми переменами, которые мы хотим видеть!», — написала Деми Мур.

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Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

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