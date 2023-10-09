Максим Галкин прокомментировал действия "злобного малообразованого меньшенства", которое не считает всей Россией, поведал об отсутствии угрозы РФ в феврале 2022-го, и объяснил, почему он не на фронте в Израиле.

Галкин говорит, что из Израиля бегут туристы, а израильтяне со всего мира возвращаются instagram.com/maxgalkinru

Российский сатирик Максим Галкин, который вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул РФ вскоре после широкомасштабного вторжения в Украину, обратился к подписчикам. Артист выложил в блоге видео, в котором поведал о действиях четы после очередного обострения израильско-палестинского конфликта.

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Начал артист с того, что сейчас в Израиле относительное затишье. В том районе, в котором живут они с Примадонной. До этого несколько дней были сирены. Видео он записал, дабы опровергнуть слухи, для него это, дескать, важно.

"Не потому, что я хочу спорить с ботами или просто со злыми малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Я не отвечаю ботоферме, уж тем более не равняю ее с российским народом и с Россией. Сколько бы пропаганда не пыталась уверить, что вот эта злобное, агрессивное, малообразованное меньшинство и есть современная Россия – я в это никогда не поверю и буду бороться за то, чтобы у России все-таки было другое лицо. А оно есть. Большинство россиян, при том, что они молчат (я сердцем это чую), они понимают, где добро, где зло, и знают правду".

Далее Галкин остановился на их с Пугачевой и детьми отъезде из РФ, который состоялся более полутора лет назад.

"Сколько бы не пытались называть наш отъезд бегством – это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Как и России ничего не угрожало в феврале 22-го года. Почему мы уехали, умные знают, а дуракам повторять бесполезно. Это был осознанный выбор. Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта, и мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль. Потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствует здесь себя своими, не чужими. Так же, как мы всегда себя чувствовали в России. Я – еврей по маме. Это часть меня".

"В эти трудные, горестные минуты", продолжил Галкин, они остаются там и "даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть". Он перечислил авиакомпании, которые продолжают свою работу в стране:

"Мы с Аллой, наши дети хотим поддержать израильский народ".

Переполненный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве , который показывают в новостях, по словам Максима, – это туристы, которые "улетают, их можно понять". Но израильтяне, мол, не улетают, а приезжают со всего мира:

"Чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках. Те, кто спрашивает, почему я не на фронте здесь: я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, – я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я пойду помогать. Я думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь".

Их дети в Израиле, молвил Галкин, учатся на иврите. Артисты не отправили потомков в американскую школу из-за малого количества часов иврита в последней. Максим тоже учит иврит.

"Вы себе не представляете, какая гордость у меня сейчас за эту маленькую страну", – сказал сатирик и отметил, что в России сейчайс "какая-то пересменка с моралью и этикой, но доживем и до других времен".

Галкин не считает "израильскую войну захватнической", подытожил он свое видеообращение.

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Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru)

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