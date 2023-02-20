Голливудского актера госпитализировали после празднования юбилея жены

Известный американский актер Ричард Гир заболел во время отпуска с семьей и был вынужден обратиться к медикам. По данным издания TMZ, еще перед поездкой в Мексику на празднования 40-летия жены, испанской публицистки Алехандры Сильвы, у 76-летней кинозвезды начался сильный кашель.

Ричарду стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где у него диагностировали пневмонию. К счастью, антибиотики предотвратили серьезное поражение легких, и уже через день знаменитость отпустили к семье.

Отметим, что Алехандра опубликовала фотографию, где она, Ричард и один из их двоих сыновей запечатлены во время прогулки. Гир был в защитной маске.

«Он выздоравливает. Сегодня он чувствует себя намного лучше! Худшее уже позади! Спасибо всем за ваши милые сообщения, мы очень ценим их!», — написала под снимком супруга актера.