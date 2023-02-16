Актер сыграл герцога Гастингса в первом сезоне

Британский актер Реге-Жан Пейдж, который стал всемирно известным после участия в первом сезоне сериала «Бриджертоны» признался, почему не остался на следующие сезоны.

В СМИ ходили слухи, что Пейдж ушел из-за творческих разногласий со съемочной командой. Якобы актер, который в первом сезоне исполнил главную роль Саймона Бассета, герцога Гастингса, был недоволен тем, что во втором сезоне он станет второстепенным персонажем.

В интервью издания Vanity Fair Реге-Жан заявил, что он исполнил ту работу в «Бриджертонах», за которую он договаривался с создателями сериала. Окончание контракта стало для него одновременно и окончанием его истории в этом проекте. Пейдж намекнул, что он не из тех кинозвезд, которые соглашаются на длительные сезоны сериалов или несколько частей фильмов.

«Я подписался на работу, и я сделал работу, а затем я сделал некоторые другие работы. Вот и все. Это история. Я хотел бы, чтобы это было более гламурно, чем это. После того, как мы закончили историю, возникло искушение отвлечься от отвлекающих факторов и сказать: «О, ну, история пошла очень хорошо, так что мы можем немного изменить это и придумать что-нибудь еще, я думаю». Это никогда не было тем, на что мы подписывались», — сказал он.