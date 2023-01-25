За время полномасштабной войны артист выступил на более, чем 170 концертах для ВСУ.

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился в интервью "Фактам", какие песни исполняет на концертах для военных. Помимо фронта, певец ездит по деоккупированным населенным пунктам и выступает перед местными жителями.

Вакарчук отмечает, что выбор композиций зависит от обстоятельств и от того, кто слушает.

"Если ты приезжаешь, условно, в Херсон или Изюм, или Николаев. В Харьков... Вспоминаю первые месяцы войны, выступления в метро. Когда ты приезжаешь к обычным людям, на улице, метро, в дома культуры, они хотят слышать песни, что называются "на слуху", чтобы попеть. Я помню, как мы вместе пели "Червону руту" в Изюме. Вспоминаю, а у меня мурашки бегают по коже. Это было меньше недели после освобождения Изюма, и мы все вместе пели и "Червону руту", и "Ой чий то кінь стоїть", другие народные песни," - поделился Святослав.

Когда артист выступает перед защитниками, то выбирает вдохновляющую музыку.

"Как правило, я там пою, возможно, не самые популярные песни "Океана Эльзы", а те, как мне кажется, которые подходят к ситуации: "Еверест", "Коли ми станем собою", всегда пою новую написанную песню "Місто Марії" о защитниках Мариуполя", – отменил музыкант.

Вакарчук с 24 февраля дал более 170 концертов на фронте. По словам артиста, все военные выступления заканчиваются одной и той же песней.

"Это очень большое количество концертов. И все я их заканчиваю песней "Все буде добре". Всегда," - подчеркнул Святослав.

Ранее мы писали, что Святослав Вакарчук советует, чтобы не перегореть в военное время.