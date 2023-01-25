Появились новые подробности жуткой ДТП звезды «Мстителей»

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер получил серьезные травмы после наезда на него снегоуборочной машины. Авария произошла еще 1 января, однако только сейчас правоохранительные органы сообщили, что актер пытался спасти своего племянника.

Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет офиса шерифа Невады. Отмечается, что аварийный тормоз в ратраке не был задействован, что могло бы остановить машину, когда она начала скользить.

«Ратрак начал скользить, из-за чего Реннер вышел из машины, не включив аварийный тормоз. Несмотря на то, что у ратрака были некоторые механические проблемы, на основании нашей механической проверки считается, что тормоз не позволял бы двигаться вперед. Когда Реннер попытался остановить или отклонить ратрак, чтобы избежать травм своего племянника, гусеница затянула его под машину, и переехала его», — говорится в отчете.

Напомним, что Джереми сломал более 30-ти костей и перенес две операции. На прошой неделе актера выписали из больницы.