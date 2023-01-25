Мужчина называет Кардашьян своей женой

Светская львица, телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян получила временный запретительный судебный приказ в отношении мужчины, который якобы несколько раз приходил к ней домой, называл ее своей «женой» и даже подарил кольцо.

В документах, полученных изданием TMZ, утверждается, что некий Джомони Виктор Зиглер неоднократно бывал возле дома Ким, пока его не остановила служба безопасности, а также размещал откровенные сообщения о ней в Сети.

Кроме того, Кардашьян утверждает, что Зиглер отправлял ей домой разные вещи, в том числе кольцо с бриллиантом и ключи от гостиничного номера.

По словам звезды, у ее 28-летнего сталкера есть криминальное прошлое, включающее незаконное хранение огнестрельного оружия и угрозы.

Судья согласился подписать временный запретительный судебный приказ против парня до слушания, назначенного на следующий месяц.