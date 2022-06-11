Бритни Спирс вышла замуж: фото в свадебном платье, звездные гости и видео церемонии
9 июня 2022 года известная американская певица Бритни Спирс и младший ее на 12 лет возлюбленный, фитнес-тренер и модель Сэм Асгари поженились. Пара в своих социальных сетях поделилась первыми кадрами с церемонии бракосочетания, которые заснял фотограф Кэвин Остажевский.
Роскошное платье невесты, которое для Бритни пошил модный дом Versace под чутким руководством Донателлы Версаче, очень красиво и мило смотрелось на знаменитости.
Свадебное платье в деталях:
Приталенный белоснежный наряд с корсетным лифом, открытыми плечами и глубоким декольте имел огромный шлейф и высокий разрез до бедра.
Платье дополняла не менее длинная фата.
Белое колье-чокер с драгоценным камнем в центре, бриллиантовые браслеты и серьги, а также прозрачные белые перчатки завершили образ невесты. А ее жених был в классическом черном костюме.
Пара обменялась клаятвами верности перед цветочной аркой из белых и розовых цветов.
Церемония проходила в шатре на территории особняка певицы, к которому она подъехала на карете, запряженной лошадьми.
Свадебное видео:
Во время свадебной вечеринки Спирс сменила еще три наряда, и все они были от Versace. Ее первым образом стало черное мини-платье с длинными рукавами и очень коротким подолом, затем двухцветный образ и, наконец, обтягивающее красное мини-платье с глубоким V-образным вырезом и рукавами с бахромой.
На свадьбе у Бритни и Сэма было около 60 гостей, среди которых Мадонна, Донателла Версаче, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон, Вилли Гомес, Селена Гомес, адвокат Мэттью Розенгарт и другие. Из родственников невесты присутствовал только брат, а вот родителей и сестру она не приглашала, поскольку имеет на них давнюю обиду.
Гости:
Пэрис Хилтон
Вилли Гомес
Селена Гомес
Мадонна
Донателла Версаче
Дрю Бэрримор и другие.
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