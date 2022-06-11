На свадьбе у 40-летней Бритни и 28-летнего Сэма было около 60 гостей

9 июня 2022 года известная американская певица Бритни Спирс и младший ее на 12 лет возлюбленный, фитнес-тренер и модель Сэм Асгари поженились. Пара в своих социальных сетях поделилась первыми кадрами с церемонии бракосочетания, которые заснял фотограф Кэвин Остажевский.

Роскошное платье невесты, которое для Бритни пошил модный дом Versace под чутким руководством Донателлы Версаче, очень красиво и мило смотрелось на знаменитости.

Свадебное платье Бритни Спирс instagram.com/britneyspears

Свадебное платье в деталях:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Donatella Versace (@donatella_versace)

Приталенный белоснежный наряд с корсетным лифом, открытыми плечами и глубоким декольте имел огромный шлейф и высокий разрез до бедра.

Бритни Спирс в карете instagram.com/britneyspears

Платье дополняла не менее длинная фата.

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились instagram.com/britneyspears

Белое колье-чокер с драгоценным камнем в центре, бриллиантовые браслеты и серьги, а также прозрачные белые перчатки завершили образ невесты. А ее жених был в классическом черном костюме.

Бритни Спирс и Сэм Асгари в свадебных нарядах instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари instagram.com/britneyspears

Пара обменялась клаятвами верности перед цветочной аркой из белых и розовых цветов.

Свадебная церемония Бритни Спирс с 28-летним мужем instagram.com/britneyspears

Церемония проходила в шатре на территории особняка певицы, к которому она подъехала на карете, запряженной лошадьми.

Дом Бритни Спирс instagram.com/britneyspears

Свадебное видео:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Во время свадебной вечеринки Спирс сменила еще три наряда, и все они были от Versace. Ее первым образом стало черное мини-платье с длинными рукавами и очень коротким подолом, затем двухцветный образ и, наконец, обтягивающее красное мини-платье с глубоким V-образным вырезом и рукавами с бахромой.

Бритни Спирс и Вилли Гомес instagram.com/britneyspears

На свадьбе у Бритни и Сэма было около 60 гостей, среди которых Мадонна, Донателла Версаче, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон, Вилли Гомес, Селена Гомес, адвокат Мэттью Розенгарт и другие. Из родственников невесты присутствовал только брат, а вот родителей и сестру она не приглашала, поскольку имеет на них давнюю обиду.

Бритни Спирс и Сэм Асгари стали мужем и женой instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс с гостями на свадьбе instagram.com/britneyspears

Гости:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Donatella Versace (@donatella_versace)

Пэрис Хилтон

Вилли Гомес

Селена Гомес

Бритни Спирс и ее звездные друзья instagram.com/britneyspears

Мадонна

Донателла Версаче

Дрю Бэрримор и другие.

Вам будет интересно почитать на Ivona: