26 апреля – Международный день памяти Чернобыля. По всей планете знают о дате 26 апреля 1986, когда произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции – самая мощная и самая большая катастрофа, которую когда-либо вызывал мирный атом. Сегодня украинские звезды почтили память жертв радиационных аварий и катастроф:

Камалия

ONUKA

"26 апреля всегда в сердце и мыслях Земли. Особый день. Особый шрам. Даже сегодня. Когда война. Молюсь за всех, кто спас мир. Это наш последний концерт мирного Киева, мирной Украины. Другой реальности, далекой, как никогда. Захотелось поделиться с вами этим видео", – подписала видео в Instagram звезда.

Владимир Остапчук

Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Марина Боржемская

"Сегодня 26 апреля – важная и трагическая дата для Украины и всего мира. В этот день в 1986 году произошла одна из самых крупных техногенных катастроф — авария на Чернобыльской АЭС. Последствия трагедии были действительно ужасающими и коснулись всей Европы. Прошло 36 лет и мир столкнулся с новым вызовом – «ядерным террором», которым угрожают оккупанты. Находясь в заложниках, наши работники ЧАЭС отработали 600 часов. Большое спасибо всем, кто, несмотря ни на что, стоял на защите ядерной и радиационной безопасности и кто продолжает это делать под дулами автоматов на захваченной Запорожской АЭС. Мы помним героизм каждого. А враг обязательно понесет наказание за свои действия. Слава Украине!", – сказала диетолог в своем блоге в Instagram.

Анна Саливанчук

"Сегодня годовщина ужасной трагедии на Чернобыльской АЭС. Авария, ставшая самой масштабной в истории атомной энергетики. Весь мир 36 лет назад был испуган последствиями взрыва. Мы помним каждого, кто сломя голову спасал людей, преодолевал огонь на станции, отдав собственную жизнь. Тысячи людей пострадали. К сожалению, как и сегодня. Сейчас в нашей стране идет страшная война. Уже 62 дня мы просыпаемся и засыпаем под гул ракет и взрывов. Реалии заставляют быть готовым к возможной угрозе ядерного удара со стороны россии, но верить в это не хочется.

26 апреля – является днем ​​памяти о величайшей техногенной катастрофе и чествования героизма пожарных, эксплуатационного персонала ЧАЭС, военнослужащих, строителей, ученых, медиков, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Подвиг этих людей навсегда записан в летопись человеческого мужества, он вечно останется в памяти украинского народа. Герои не умирают, они на небесах защищают наше небо. Сейчас в период войны, мы видим своими глазами кто они наши герои. Молимся за каждого! Потому что люди являются нашей величайшей ценностью! Слава Украине!", – написала в своем блоге в Instagram актриса.