Знаменитые женщины, у которых было пять или шесть мужей

Сейчас большим количеством браков вряд ли кого-то удивишь. Но в советские времена развод считался чем-то позорным. Эти кинозвезды «наплевали» на стереотипы и позволили себе выходить замуж пять и более раз.

Наталья Кустинская

Наталья Кустинская kinoteatr.ru

Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» выходила замуж шесть раз. В 19-летнем возрасте Наталья стала женой кинорежиссёра Юрия Чулюкина, который был старше ее на 9 лет. Брак пары продлился до 1966 года. Поговаривают, что Кустинская ушла от Чулюкина из-за его измен. Через два года после развода актриса вышла замуж за переводчика Олега Волкова, от которого родила сына Дмитрия.

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Почти сразу после появления ребенка Наталья развелась с Волковым и вышла замуж за космонавта Бориса Егорова. Пара прожила вместе более 20 лет, пока Егоров не изменил жене. Кустинская не смогла простить мужа и подала на развод.

Через год после разрыва с космонавтом Наталья сыграла свадьбу с доктором экономических наук Геннадией Хромушиным, который спустя 12 лет скончался после операции. Через два года после смерти Хромушина новый супругом Кустинской стал младший на 10 лет Владимир Масленников. Мужчина умер спустя 5 лет. С 2010 года и до самой смерти Наталья была замужем за Стасом Ваниным.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко kinoteatr.ru

Легендарная советская актриса и певица впервые вышла замуж, когда ей было всего 18 лет. Союз с режиссером Василием Ордынским быстро распался.

Вторым супругом Гурченко стал сценарист Борис Андроникашвили. От него она родила единственного ребенка — дочь Марию. А уже через два года после свадьбы с Борисом, Людмила стала женой актера Александра Фадеева.

В 32-летнем возрасте Гурченко сочеталась узами брака с певцом Иосифом Кобзоном, но через три года ушла от него из-за измены.

С музыкантом Константином Купервейсом и продюсером Сергеем Сениным она прожила по 18 лет. Однако, с Купервейсом Людмила так и не оформила официальный брак.

Татьяна Доронина

Татьяна Доронина kinoteatr.ru

У актрисы было пять мужей. В 22-летнем возрасте она стала супругой звезды «Служебного романа» Олега Басилашвили. Влюбленные тогда еще были студентами, поэтому денег на обручальные кольца и подвенечное платье у них не нашлось. Брак продлился 8 лет.

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Почти сразу же после развода с Басилашвили Доронина вышла замуж за театрального критика Анатолия Юфита, который был старшее ее на 8 лет. Их союз продержался не долго: спустя три года Татьяна ушла от мужа к драматургу Эдуарду Радзинскому. Но и этот брак распался довольно быстро — развод пара оформила спустя 5 лет после свадьбы.

Четвертый раз Доронина вышла замуж за актера Бориса Химичева. Этот брак стал самым «долговечный». Супруги расстались после 9 лет совместной жизни.

Пятым мужем актрисы стал чиновник Роберт Тохненко, с которым она познакомилась, когда выбирала дачу. Их трехлетний брак распался по банальной причине. Татьяна не представляла своей жизни без театра, а Роберт хотел, чтобы жена чаще бывала дома.

Больше Доронина замуж не выходила. Ни одному из супругов она не родила ребенка.

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина kinoteatr.ru

Несколько последних лет на слуху скандальный союз Федосеевой-Шукшиной с музыкальным продюсером Бари Алибасов. Но до заключения этого брака в 2018 году, актриса уже была замужем четыре раза.

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Сначала Лидия была женой Народного артиста Украины Вячеслава Воронина. В 1960 году у пары появилась дочь Анастасия. Супруги редко проводили время вместе из-за работы, что и стало причиной развода.

Вскоре на съемках фильма «Какое оно, море?» 26-летняя актриса закрутила роман с писателем и режиссером Василием Шукшиным. На тот момент 35-летний Шукшин был в третий раз женат и три года не мог решиться на развод. В 1967 он все-таки оформил отношения с Лидией. В этом же году у них родилась дочь Мария, а еще через год — дочь Ольга.

В 1974 году Василий умер от инфаркта миокарда. Через год после смерти мужа Лидия вышла замуж за режиссера и кинооператора Михаила Аграновича, который был моложе ее на 8 лет. После расставания с ним Федосеева-Шукшина нашла себе еще более молодого супруга. В четвертый раз она вышла замуж за польского художника Марека Межеевского. Актриса была старше на 16 лет.

Людмила Целиковская

Людмила Целиковская kinoteatr.ru

Актриса впервые вступила в брак на втором курсе театрального училища. Супругом Людмилы стал ее однокурсник, актер Юрий Алексеев-Месхиев. Союз быстро распался, и уже через год Целиковская стала женой писателя Бориса Войтехова.

Позже актриса ушла из семьи ради отношений с актером Михаилом Жаровым. Третьего мужа Людмила бросила через 6 лет после свадьбы ради брака с архитектором Каро Алабяном. От этого мужчины Целиковская родила единственного ребенка — сына Александра.

После развода с Каро актриса 16 лет состояла в фактическом браке с театральным режиссером Юрием Любимовым.

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