Знаменитости, которые решили удивить своих возлюбленных

ТОП-5 звездных предложений руки и сердца, от которых мурашки по коже instagram звезд

Накануне Дня святого Валентина редакция Ivona решила вспомнить, как звезды делали предложение своим вторым половинкам.

Кэти Перри и Орландо Блум

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Известный актер Орландо Блум сделал предложение певице в День святого Валентина 2019 года. Он устроил для возлюбленной неожиданный сюрприз – сделал предложение руки и сердца в вертолете. Позже пара приземлилась на крышу здания в центре Лос-Анджелеса, где их ждали близкие люди.

Принц Гарри и Меган Маркл

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Внук королевы Елизаветы II выбрал место для приложения руки и сердца домашнюю обстановку, где пара готовила ужин. Принц Гарри достал помолвочное кольцо и сделал предложение Меган Маркл, которая была настолько шокирована и рада, что не дала договорить королевскому внуку.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст скриншоты с youtube.com

Американский рэпер сделал предложение любимой в октябре 2013 года в ее день рождения. Он арендовал бейсбольный стадион «Оракл-парк» в Сан-Франциско, куда пригласил всю родных и друзей. Артист подготовил огни, песни Ланы Дель Рэй в исполнении оркестра. Позже появилась надпись: «Пожалуйста, выходи за меня!».

Пэрис Хилтон и Картер Реум

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Еще одна светская львица получила предложение руки и сердца от возлюбленного в свой день рождения. На 40-летия звезды ее жених устроил для нее романтический сюрприз во время их отдыха на экзотических островах. Он стал на одно колено и сделал предложение при родственниках.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

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В прошлом месяце Меган Фокс обручилась с бойфрендом Колсоном Бейкером, который сделал предложение возлюбленной на крыльце у баньянового дерева, возле которого они разговаривали и пили кровь друг друга.

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