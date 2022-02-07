Узнайте, как изменились звезды бразильского сериала

20 лет назад состоялась премьера бразильского сериала «Клон». С первой серии он приковал глаза зрителей к экрану. О несчастной любви Жади и ее возлюбленного Лукаса знали в каждом доме, где был телевизор. Сейчас редакция Ivona решила вспомнить любимых актеров и узнать, как сложилась их судьба после съемок в сериале.

Джованна Антонелли (Жади)

Экранная любовь Жади и Лукаса перенеслась в реальную жизнь. Джованна Антонелли закрутила роман с коллегой, игравшего роль Лукаса. У пары родился сын Пьетро,за которого воевали бывшие влюбленные после расставания.

Сейчас Джованна состоит в любовных отношениях с режиссером Леонардо Ногейра, с которым воспитывает двух общих дочерей – Антонию и Софию. Звезда продолжает работать актрисой и начала заниматься бизнесом – продвижением собственного бренда сумок и парфюма.

Мурилу Бенисиу (Лукас, Диогу, Лео)

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Актер после съёмок в сериале получил немало наград, его карьера стимительно пошла вверх. Он продолжал сниматься в кино, а также открыл для себя театр. После расставания с Джованной Антонелли звезда закрутил роман с другой партнершей по сериалу «Клон» – Деборой Фалабеллой, которая в сериале играла дочь Лукаса. Но паре не удалось сохранить отношения, и они расстались в 2019 году.

Далтон Виг (Саид)

57-летний актер Далтон Виг, сыгравший мужа Жади, продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Также он сотрудничает с НВО и снимался в их сериале «Бизнес». Виг был женат на бразильской актрисе Барбаре Пас, с которой расстался после трех лет брака.

В 2012 году звезда женился на 39-летней Камиле Ксеркис, с которой воспитывает двоих общих сыновей – Артура и Давида.

Летисия Сабателла (Латифа)

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Бразильская актриса итальянского происхождения не смогла переплюнуть роль Латифы в сериале «Клон» другой ролью. Она продолжает сниматься в кино, но зрителям она известна, как сестра Жади. Сейчас звезда приостановила актерскую деятельность, и все время уделяет семье.

Вера Фишер (Ивети)

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С 1988 года актриса и «Мисс Бразилия-69» начала серьезно заниматься карьерой актрисы. В 2000 году звезда поборола наркозависимость, не скрывая это. Сейчас она активно ведет свой блог и наслаждается жизнью.

Карла Диас (Хадижа)

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На момент съемок в сериале «Клон» актрисе Карле Диас было всего 9 лет, но ее сегодняшние изменения поражают. Юная звезда безупречно справилась с ролью дочери Жади и Саида. Сейчас Карла превратилась в эффектную блондинку, которая продолжает строить актерскую и модельную карьеру.

Стефани Бриту (Самира)

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Роль дочери Латифы и Мохаммеда была не менее важной для сюжета, чем Хадижи. Самира стала копией самой Жади. По сюжету девочка, как и тетя, живущая в Бразилии, не хотела соблюдать все обычаи своей религии и надевать платок. На момент съемок в «Клоне» ей было 14 лет. После съемок в культовом сериале актриса построила карьеру ведущей детских программ. С годами Стефани начала активно сниматься в сериалах. Сейчас ей уже 34 года, и она успела дважды выйти замуж и родить ребенка.

Дебора Фалабелла (Мэл Феррас)

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Актриса Дебора Фалабелла стала очень популярна после премьеры проекта, как на родине, так и за рубежом. После «Клона» звезда переживала творческий кризис. Отвлечься ей помогла беременность, и в 2009 году она впервые стала мамой. Актриса никогда не была одна, у нее было много мужчин, с которыми она пыталась построить длительные отношения. Сейчас 42-летняя знаменитость продолжает сниматься и играть в театре.

Даниела Эскобар (Маиза)

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Актриса уже давно оставила актерскую карьеру, но продолжает работать телеведущей: на протяжении нескольких лет она ведет программу Superbonita на канале GNT. Звезда переехала в Калифорнию. У нее уже есть внучка, которую назвали Флорой.

Нивея Стелманн (Рания)

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За время карьеры Нивея Стелманн сыграла более чем в 20-ти различных фильмах и телесериалах. Сейчас она в третий раз замужем, воспитывает двоих детей.

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