Узнайте, какие зарплаты у актеров сериала

В прошлом месяце на HBO завершился третий сезон «Наследники», и он остается одним из самых больших хитов HBO, пишет Variety. По словам источника, им удалось раскопать информацию о зарплатах четырех главных звезд: Брайана Кокса, Сары Снук, Кирана Калкина и Джереми Стронга.

Сара Снук (Шивон «Шив» Рой)

Сара Снук gettyimages.com

Зарплата: $300–350 000 за эпизод.

Киран Калкин (Роман Рой)

Киран Калкин gettyimages.com

Зарплата: $300–350 000 за эпизод.

Джереми Стронг (Кендалл Рой)

Джереми Стронг gettyimages.com

Зарплата: $300–350 000 за эпизод.

Брайан Кокс (Логан Рой)

Брайан Кокс gettyimages.com

Зарплата: $400–500 000 за эпизод.

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