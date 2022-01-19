Рассекречены гонорары актеров сериала «Наследники»
Узнайте, какие зарплаты у актеров сериала
В прошлом месяце на HBO завершился третий сезон «Наследники», и он остается одним из самых больших хитов HBO, пишет Variety. По словам источника, им удалось раскопать информацию о зарплатах четырех главных звезд: Брайана Кокса, Сары Снук, Кирана Калкина и Джереми Стронга.
Сара Снук (Шивон «Шив» Рой)
Зарплата: $300–350 000 за эпизод.
Киран Калкин (Роман Рой)
Зарплата: $300–350 000 за эпизод.
Джереми Стронг (Кендалл Рой)
Зарплата: $300–350 000 за эпизод.
Брайан Кокс (Логан Рой)
Зарплата: $400–500 000 за эпизод.
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