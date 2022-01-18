Слишком горячая: Рианна снялась в сексуальном белье
Певица снялась в откровенной фотосессии
Известная американская певица Рианна анонсировала новую коллекцию Savage x Fenty ко Дню святого Валентина. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, на которых позировала в белье собственного бренда.
Читайте также: Рианна выйдет замуж за рэпера за A$AP Rocky уже в этом году — СМИОткровенная фотосессия звезды наделала шума в Сети. Поклонники забросали Рианну комплиментами, ведь она выглядит потрясающе.
На фото артистка предстала в комплекте бордового белья, которое подчеркивает ее пышные формы и глубокое декольте.
Читайте также: Абсолютно голая Рианна показывает, как носить футболку с ее изображениемЗа несколько часов кадры набрали почти пять миллионов лайков и десятки тысяч комментариев, в которых поклонники бренда Рианны восхитились новой коллекцией белья, оставив под фото смайлики в виде влюбленных глаз.
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