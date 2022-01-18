Певица снялась в откровенной фотосессии

Слишком горячая: Рианна снялась в сексуальном белье instagram.com/badgalriri

Известная американская певица Рианна анонсировала новую коллекцию Savage x Fenty ко Дню святого Валентина. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, на которых позировала в белье собственного бренда.

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Откровенная фотосессия звезды наделала шума в Сети. Поклонники забросали Рианну комплиментами, ведь она выглядит потрясающе.

На фото артистка предстала в комплекте бордового белья, которое подчеркивает ее пышные формы и глубокое декольте.

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За несколько часов кадры набрали почти пять миллионов лайков и десятки тысяч комментариев, в которых поклонники бренда Рианны восхитились новой коллекцией белья, оставив под фото смайлики в виде влюбленных глаз.

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