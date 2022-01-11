Настя Каменских в купальнике засветила глубокое декольте: фото
Певица опубликовала пляжное фото
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом «NK», похвасталась стройной фигурой в бикини. На своей странице в Инстаграм артистка выложила фото, на которых позирует в купальнике, который подчёркивает ее пышный бюст.
Читайте также: Настя Каменских в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ножками: фотоНа кадрах знаменитость предстала не только в леопардовом купальнике, но и в летних штанах животного принта. Образ дополнила черной шляпой, солнцезащитными очками и минималистическими украшениями.
Отметим, что сейчас Настя и ее муж Потам отдыхают в Мексике. Там супруги решили отдохнуть после новогодних и рождественских праздников.
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