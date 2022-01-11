Певица опубликовала пляжное фото

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом «NK», похвасталась стройной фигурой в бикини. На своей странице в Инстаграм артистка выложила фото, на которых позирует в купальнике, который подчёркивает ее пышный бюст.

Настя Каменских в купальнике instagram.com/kamenskux

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На кадрах знаменитость предстала не только в леопардовом купальнике, но и в летних штанах животного принта. Образ дополнила черной шляпой, солнцезащитными очками и минималистическими украшениями.

Отметим, что сейчас Настя и ее муж Потам отдыхают в Мексике. Там супруги решили отдохнуть после новогодних и рождественских праздников.

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