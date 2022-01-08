Блю Айви исполнилось 10 лет

Дочери певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи Блю Айви вчера исполнилось 10 лет. Накануне старшую дочь Картеров трогательно поздравила бабушка, опубликовав ее новое фото.

На фотографии Блю и Тина Ноулз позируют на берегу океана. Дочь Бейонсе и Джей Зи выглядит копией своей мамы: она была в белых свободных брюках и в белом топе, сверху которого надела черный блейзер.

«Моей прекрасной талантливой и суперумной внучке Блю Ави исполнилось 10 лет сегодня. Боже, казалось, вчера ты пришла в мир, управляя делами. Блю — мой маленький близнец Козерог … Ты даешь лучший совет, как взрослый человек. Иногда забываю, что она такая молодая!!!» — написала бабушка девочки.

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