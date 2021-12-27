Французский актер отмечает 73-летие

В понедельник, 27 декабря, отмечает свой 73-й день рождения легендарный французский актер и обладатель многочисленных наград Жерар Депардье. Фильмография знаменитости насчитывает почти две сотни работ.

Родился и вырос актер в бедной и многодетной семье. Его детство трудно назвать счастливым. Ему приходилось заниматься проституцией, воровством и даже провести несколько недель в тюрьме, чтобы себя прокормить. Но одна спонтанная поездка к знакомому в Париж изменила его жизнь навсегда. Там он случайно попал на актерские курсы, и его так увлекла профессия, что вот уже более полувека француз остается ей верен.

Ivona представляет подборку лучших кинолент с участием Жерара Депардье.

Жан де Флоретт (1986)

Жизнь Пи (2012)

Двадцатый век (1976)

Простая формальность (1993)

Жизнь в розовом цвете (2007)

Сирано де Бержерак (1990)

Холодные закуски (1979)

Мой американский дядюшка (1980)

Невезучие (1981)

Последнее метро (1980)

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