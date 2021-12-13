Узнайте, как выглядит певица без макияжа

Известная украинская певица Alyosha показала, как выглядит ее лицо без косметики. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с волнистыми волосами и без макияжа.

«Сегодня такой сонный день, что пожелать спокойной ночи, хотелось еще с самого утра», – подписала публикацию Alyosha.

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Отметим, что артистка продемонстрировала естественную красоту, которую оценили поклонники в комментариях под снимком:

«Alyosha, так вы больше чувственная, чем обнаженная», «Красавица», «Как всегда невероятно красивая и естественная!», «Гармоничная», «Какой красивый цвет волос. Вам очень идет под ваши глаза», «Огонь».

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